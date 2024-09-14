リバプールvsN・フォレスト スタメン発表
[9.14 プレミアリーグ第4節](アンフィールド)
※23:00開始
<出場メンバー>
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド
MF 7 ルイス・ディアス
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 11 モハメド・サラー
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 20 ディオゴ・ジョタ
控え
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 21 コスタス・ツィミカス
DF 78 ジャレル・クアンサー
DF 84 コナー ブラッドリー
MF 3 遠藤航
MF 17 カーティス・ジョーンズ
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
FW 18 コーディ・ガクポ
監督
アルネ・スロット
[ノッティンガム・フォレスト]
先発
GK 26 マッツ・セルス
DF 5 ムリーロ
DF 19 アレックス・モレノ
DF 31 ニコラ・ミレンコビッチ
DF 34 オラ・アイナ
MF 8 エリオット・アンダーソン
MF 10 モーガン・ギブス・ホワイト
MF 16 ニコラス・ドミンゲス
MF 18 ジェームズ・ウォード・プラウズ
MF 22 ライアン・イエーツ
FW 11 クリス・ウッド
控え
GK 33 カルロス・ミゲル
DF 4 モラット
DF 7 ネコ・ウィリアムズ
DF 12 アンドリュー・オモバミデレ
DF 15 ハリー・トフォロ
FW 9 タイウォ・アウォニイ
FW 14 カラム・ハドソン・オドイ
FW 20 ジョタ・シルバ
FW 21 アンソニー・エランガ
監督
ヌーノ・エスピーリト・サント
※23:00開始
<出場メンバー>
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド
MF 7 ルイス・ディアス
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 11 モハメド・サラー
FW 20 ディオゴ・ジョタ
控え
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 21 コスタス・ツィミカス
DF 78 ジャレル・クアンサー
DF 84 コナー ブラッドリー
MF 3 遠藤航
MF 17 カーティス・ジョーンズ
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
FW 18 コーディ・ガクポ
監督
アルネ・スロット
[ノッティンガム・フォレスト]
先発
GK 26 マッツ・セルス
DF 5 ムリーロ
DF 19 アレックス・モレノ
DF 31 ニコラ・ミレンコビッチ
DF 34 オラ・アイナ
MF 8 エリオット・アンダーソン
MF 10 モーガン・ギブス・ホワイト
MF 16 ニコラス・ドミンゲス
MF 18 ジェームズ・ウォード・プラウズ
MF 22 ライアン・イエーツ
FW 11 クリス・ウッド
控え
GK 33 カルロス・ミゲル
DF 4 モラット
DF 7 ネコ・ウィリアムズ
DF 12 アンドリュー・オモバミデレ
DF 15 ハリー・トフォロ
FW 9 タイウォ・アウォニイ
FW 14 カラム・ハドソン・オドイ
FW 20 ジョタ・シルバ
FW 21 アンソニー・エランガ
監督
ヌーノ・エスピーリト・サント
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります