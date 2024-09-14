[9.14 プレミアリーグ第4節](アンフィールド)

※23:00開始

<出場メンバー>

[リバプール]

先発

GK 1 アリソン・ベッカー

DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク

DF 5 イブラヒマ・コナテ

DF 26 アンドリュー・ロバートソン

DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド

MF 7 ルイス・ディアス

MF 8 ドミニク・ショボスライ

MF 10 アレクシス・マック・アリスター

MF 11 モハメド・サラー

MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ

FW 20 ディオゴ・ジョタ

控え

GK 62 クィービーン・ケレハー

DF 2 ジョー・ゴメス

DF 21 コスタス・ツィミカス

DF 78 ジャレル・クアンサー

DF 84 コナー ブラッドリー

MF 3 遠藤航

MF 17 カーティス・ジョーンズ

FW 9 ダルウィン・ヌニェス

FW 18 コーディ・ガクポ

監督

アルネ・スロット

[ノッティンガム・フォレスト]

先発

GK 26 マッツ・セルス

DF 5 ムリーロ

DF 19 アレックス・モレノ

DF 31 ニコラ・ミレンコビッチ

DF 34 オラ・アイナ

MF 8 エリオット・アンダーソン

MF 10 モーガン・ギブス・ホワイト

MF 16 ニコラス・ドミンゲス

MF 18 ジェームズ・ウォード・プラウズ

MF 22 ライアン・イエーツ

FW 11 クリス・ウッド

控え

GK 33 カルロス・ミゲル

DF 4 モラット

DF 7 ネコ・ウィリアムズ

DF 12 アンドリュー・オモバミデレ

DF 15 ハリー・トフォロ

FW 9 タイウォ・アウォニイ

FW 14 カラム・ハドソン・オドイ

FW 20 ジョタ・シルバ

FW 21 アンソニー・エランガ

監督

ヌーノ・エスピーリト・サント

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります