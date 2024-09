平井 大が、新曲と自身がセレクトした過去曲、更にiPhoneで一発録音されたデモ音源などを詰め合わせたEPを毎月連続リリースしていく企画“LUCKY BAG”の第5弾「LUCKY BAG #5 “LIVE TAKES”」を9月25日にリリースすることが決定した。これまで新曲1曲と旧譜をセレクトし収録するスタイルだったが、今月は全国ツアー<HIRAIDAI TOUR 2024>のスタート、Blu-ray BOX『HIRAIDAI TOUR 2019-2023 “ARENA”』の予約スタートに合わせて、“LUCKY BAG”シリーズのライブ編としてライブ音源をセレクトし収録。

3公演で約5万人を動員した<HIRAIDAI presents THE BEACH TRIP 2024 supported by 大東建託グループ>のライブ音源や、2019年の横浜アリーナ公演から2023年のアリーナ公演までの中から、新旧織り交ぜた名曲を詰め合わせたEPとなっている。また、本日この情報解禁に合わせて、EP「LUCKY BAG #5 “LIVE TAKES”」に収録される「僕が君に出来ること (THE BEACH TRIP 2024)」のライブ映像が平井 大のYouTubeチャンネルに公開されている。今後も「LUCKY BAG #5 “LIVE TAKES”」に収録される楽曲のライブ映像を毎週公開予定とのこと。