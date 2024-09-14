¡Ö¥Þ¥ëÈë¤ÎÌ©»Ò¤µ¤ó¡×¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿²Æ(¾¾ÀãÂÙ»Ò)¤¬É¿ÊÑ¡ªÌ©»Ò(Ê¡¸¶ÍÚ)¤ò¤á¤°¤ëº£°æ²È¡¦¶å¾ò²È Ä¹ÃË2¿Í¤ÎÎø¤Î¥Ð¥È¥ë¤â
¼¡²ó9·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë10»þ¡Á ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÂè9ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤Î¡Ö¥Þ¥ëÈë¤ÎÌ©»Ò¤µ¤ó¡×¡£
Àè¤Û¤ÉÂè8ÏÃ¤òÊüÁ÷¡£ËÜµÜµÇ»Ò¡ÊÀôÎ¤¹á¡Ë¤Î»à¤Î¿¿Áê¤òµá¤á¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¿ËÜµÜÌ©»Ò¡ÊÊ¡¸¶ÍÚ¡Ë¤Î¶«¤Ó¤Ï¡¢¤â¤¦º£°æ²Æ¡Ê¾¾ÀãÂÙ»Ò¡Ë¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¡Ä¡£²ÐºÒ¸½¾ì¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏµÇ»Ò¤ò¸«¼Î¤Æ¤ë²Æ¤Î»Ñ¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤ÏºÇ½é¤«¤é²Æ¤¬¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë»ÅÁÈ¤ó¤À·×²è¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©Í¥¤·¤¯Ì©»Ò¤òÊú¤¤·¤á¤¿Æ±¤¸¼ê¤¬¡¢º£ÅÙ¤ÏÌ©»Ò¤òÀäË¾¤ÎÊ¥¤ËÆÍ¤Íî¤È¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿²Æ¤¬É¿ÊÑ¤·¤¿¡ª
¤½¤·¤ÆÌ©»Ò¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¶å¾òÍÚ¿Í¡Ê¾å¿ùÉ¢Ê¿¡Ë¤ËÀëÀïÉÛ¹ð¤·¤¿º£°æÃÒ¡ÊÀ¶¿å¿ÒÌé¡Ë¡£º£°æ²È¤È¶å¾ò²È¤ÎÄ¹ÃË2¿Í¤ÎÇ®¤¤Îø¤Î¥Ð¥È¥ë¤â¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡£¤½¤ó¤ÊÂè8ÏÃ¤Î¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤Ï¡¢TVer¡Êhttps://tver.jp/series/srzbh9ax90¡Ë¤Ë¤Æ¡ª¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¥Ú¡¼¥¸¡Êhttps://www.ntv.co.jp/maruhi-mitsuko/story/08.html¡Ë¤Ë¤Æ¡¢Âè8ÏÃ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤â¸ø³«¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
µÓËÜ¡§±¯Èø·òÂÀÏº
¡¡¡¡¡¡Æ£²¬ÌÀ»Ò¡¡¾åÌî»í¿¥¡¡¤Ð¤Ð¤¿¤¯¤ß
²»³Ú¡§Ken Arai
±é½Ð¡§Ãæ·Ô¶¯¡¡¾®¼¼Ä¾»Ò¡¡°ËÆ£¾´µ¡¡ÉÄÂåÍ´»Ë
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Æ»ºäÃéµ×
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ÎëÌÚ°¡´õÇµ¡¡ÌøÆâµ×¿Î»Ò
À©ºî¶¨ÎÏ¡§AX-ON
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
¢£ËÜµÜÌ©»Ò¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/motomiyamitsuko
¢£ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§https://x.com/maruhi_mitsuko
¢£ÈÖÁÈ¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@maruhi_mitsuko