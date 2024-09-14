»ûÅç¿Ê¡Ö¤Ê¡¢¤Ê¡¢¤Ê¡¢²û¤«¤·¤¤¡Á¡ª¡×28Ç¯Á°¤Î»Ñ¤¬EXIT·ó¶á¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ë
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»ûÅç¿Ê¡Ê60¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢28Ç¯Á°¤Î¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡»ûÅç¤Ï¡Ö¡Ø¤ª¤«¤¨¤ê¡Ù¤Î·àÍÑ¼Ì¿¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼ÄºêÀ¿´ÆÆÄ¤Î96Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡×¤Ë¼çÌò¤ÎËÌÂô¹§Ìò¤Ç½Ð±é»þ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¡Ö¤Ê¡¢¤Ê¡¢¤Ê¡¢²û¤«¤·¤¤¡Á¡ª¾Ð¡¡²û¤«¤·¤¤Ì¾²è¤ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë´Ñ¤Ë¤¤Æ¤Ê¤¡¡Á¡¡±Ç²è¡Ø¤ª¤«¤¨¤ê¡Ù¥¢¥Æ¥Í¡¦¥Õ¥é¥ó¥»Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç9/21(ÅÚ)¤Ë¾å±Ç¡ª¡×¤È¹ðÃÎ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖEXIT¡×¤Î·ó¶áÂç¼ù¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯¾å¤¬¤ê¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¿§ÃË¡×¡Ö¥Ñ¥Ã¤È¸«¥¤¥¿¥ê¥¢·Ï¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£