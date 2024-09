COWCOW¤Ë¤è¤ë¡Ö·ò¹¯¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡õ¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨ÂÎÁà¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤â¡ªÆ»¤Î±Ø¤Þ¤¨¤Ð¤·ÀÖ¾ë¡¡G-WALK+day¡ª

「道の駅まえばし赤城 G-WALK+day!」が2024年10月14日(月・祝)に開催します。

道の駅まえばし赤城 G-WALK+day!

日程 :2024年10月14日(月・祝)11:00〜16:00

場所 :道の駅まえばし赤城

主な内容:(1) お笑い芸人COWCOWによる

「健康トークショー&あたりまえ体操ステージ」・

「COWCOWと一緒にウォーキング」 ※雨天中止

(2) プロスポーツチームのスポーツ体験 ※雨天中止

(3) G-WALK+とのコラボ健康メニュー ※提供期間9/27〜10/14

(4) 健康をテーマにした企業ブース

(5) 美と健康のワークショップ

(6) 親子で参加できる体操教室&ピラティス教室 ※要予約

(7) 健康マルシェ

(8) 野菜たっぷり!ヘルシーソーセージ作り ※要予約

【G-WALK+コラボ健康メニュー】

日程:9月27日(金)〜10月14日(月・祝)

時間:テナントにより営業時間が異なります。

詳しくは施設案内を確認してください。

【お笑い芸人COWCOW 健康トークショー&あたりまえ体操ステージ】

日程:10月14日(月・祝)

時間:13:00〜 健康トークショー&あたりまえ体操ステージ

14:00〜 COWCOWと一緒にウォーキング ※雨天時ウォーキングは中止

【美と健康のワークショップ】

日程:10月14日(月・祝)

時間:11:00〜16:00

本イベントは、群馬県民の健康づくりをサポートを目的とした、群馬県公式アプリG-WALK+(ジーウォークプラス)と、道の駅まえばし赤城がコラボした大規模イベントとなります。

お笑い芸人のCOWCOWによる健康トークショー&あたりまえ体操ステージをはじめ、群馬を代表するプロスポーツチーム「ザスパクサツ群馬」と「群馬ダイアモンドペガサス」によるスポーツ体験など実施します。

道の駅まえばし赤城では、「健康」をテーマにした限定テナントコラボメニューや、「美容」をテーマにしたワークショップなど盛りだくさんの内容となっています。

また、G-WALKアプリの利用促進企画として、アプリ画面提示で、本イベント内で使用できる特典もあります。

【親子で参加できる体操教室&ピラティス】

・体操教室

日程: 10月14日(月・祝)

時間: 10:00〜12:00

料金: 500円/人

定員: 40名様(要予約)

・ピラティス

日程: 10月14日(月・祝)

時間: 14:00〜15:30

料金: 1,500円/人

定員: 30名様(要予約)

【健康マルシェ】

日程:10月14日(月・祝)

時間:11:00〜16:00

【野菜たっぷり!ヘルシーソーセージ作り体験】

日程: 10月14日(月・祝)

時間: 14:00〜16:00

料金: 2,500円

定員: 24名様(要予約)

【健康をテーマにした出展ブース】

日程:10月14日(月・祝)

時間:11:00〜16:00

【プロスポーツチームのスポーツ体験】

日程:10月14日(月・祝)

時間:11:00〜16:00 ※雨天時中止

