ÀèÈ¯Á´°÷°ÂÂÇ¤ÎÂë¤¬5Ï¢¾¡¡ª¡¡¥ª¥¹¥Ê¤¬Éüµ¢¡Ä¥í¥Ã¥Æ¾®Åç¤¬10¾¡ÌÜ¡¢14Æü¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°
¥â¥¤¥Í¥í¤Ï6²ó2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç11¾¡ÌÜ
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï14Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤Ç¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë10-1¤Ç¾¡Íø¤·¡¢5Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£3²ó¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤â¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð·×11°ÂÂÇ¤ÎÌÔ¹¶¤Ç10ÆÀÅÀ¡£ÀèÈ¯¤·¤¿¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥íÅê¼ê¤Ï6²ó¤òÅê¤²¤ÆÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç¡¢º£µ¨11¾¡ÌÜ¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï3²ó¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇ¤È¡¢Áê¼êÀèÈ¯¥ë¥¤¥¹¡¦¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥èÅê¼ê¤Ë¶ìÀï¡£¤½¤ì¤Ç¤â4²ó¡¢ÀèÆ¬¡¦ÀîÀ¥¹¸ÆâÌî¼ê¤Î°ÂÂÇ¤È¿ÊÎÝÂÇ¤Ç2»àÆóÎÝ¤È¤¹¤ë¤È¡¢»³ÀîÊæ¹âÆâÌî¼ê¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÀèÀ©¤·¤¿¡£
¡¡5²ó¤Ë¤Ï¡¢ÀµÌÚÃÒÌé³°Ìî¼ê¡¢ÌøÄ®Ã£³°Ìî¼ê¤ÎÏ¢ÂÇ¤ÇÌµ»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¡¢¹ÃÈåÂóÌéÊá¼ê¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¡£Â³¤¯ÀîÀ¥¤Î»Íµå¤Ê¤É¤Ç2»àËþÎÝ¤È¤¹¤ë¤È¡¢·ª¸¶ÎÍÌðÆâÌî¼ê¤Ë3ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¡¢»³Àî¤ËÅ¬»þÂÇ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¤³¤Î²ó°ìµó5ÆÀÅÀ¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë6²ó¡¢¹ÃÈå¤Î»Íµå¤ÈËÒ¸¶ÂçÀ®ÆâÌî¼ê¡¢ÀîÀ¥¤ÎÏ¢ÂÇ¤Ç1»àËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤È¡¢½ïÊýÍý¹×³°Ìî¼ê¤ÎÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤Ç3ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£¤Ê¤ª¤â1»à»°ÎÝ¤«¤éÆâÌî¥´¥í¤Î´Ö¤Ë1ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡7²ó¤Ï¡¢2ÈÖ¼ê¡¦Âç»³Î¿Åê¼ê¤¬¥ì¥¢¥ó¥É¥í¡¦¥»¥Ç¡¼¥Ë¥çÆâÌî¼ê¤Ë13¹æ¥½¥í¤òÈïÃÆ¤·¤¿¤¬¡¢8²ó¤ÏËôµÈ¹î¼ùÅê¼ê¡¢9²ó¤ò¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ª¥¹¥ÊÅê¼ê¤¬Ìµ¼ºÅÀ¤ÇÄù¤á¤¿¡£
¾®Åç¤¬7²ó5°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç2Ç¯Ï¢Â³2·å¾¡Íø¡¡¥í¥Ã¥Æ¤¬¥¹¥ß1¾¡Íø
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ï¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤ÇÀ¾Éð¤Ë1-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£Åê¼ê¿Ø¤¬´°Éõ¥ê¥ì¡¼¤òÈäÏª¤·¡¢½é²ó¤ÎÆÀÅÀ¤ò¼é¤êÈ´¤¤¤¿¡£
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ï½é²ó¡¢Ìµ»à°ìÎÝ¤«¤éÆ£²¬ÍµÂçÆâÌî¼ê¤Î°ÂÂÇ¤Ç°ì¡¢»°ÎÝ¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¡¢¥°¥ì¥´¥ê¡¼¡¦¥Ý¥é¥ó¥³³°Ìî¼ê¤ÎÊ»»¦ÂÇ¤Î´Ö¤Ë1ÅÀ¤òÀèÀ©¡£ÀèÈ¯¡¦¾®ÅçÏÂºÈÅê¼ê¤Ï¡¢1²ó¤Ë2»à»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤¦¤¬¡¢¸åÂ³¤ò»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¡£5²ó¤Þ¤Ç2°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤ë¹¥Åê¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢6²ó¤È7²ó¤Ï¥Ô¥ó¥Á¤ò¤·¤Î¤®¡¢7²ó122µå5°ÂÂÇ1»Íµå10Ã¥»°¿¶Ìµ¼ºÅÀ¤Î²÷Åê¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£
¡¡8²ó¤òÎëÌÚ¾¼ÂÁÅê¼ê¤¬Ìµ¼ºÅÀ¤Ç¤Ä¤Ê¤°¤È¡¢9²ó¤Ï±×ÅÄÄ¾ÌéÅê¼ê¤¬3¼ÔËÞÂà¤ÇÄù¤á¤¿¡£¡Ê¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡×À¾Åè°ª¡Ë
¡Êµ»öÄó¶¡¡§¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡Ë