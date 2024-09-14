ÍÆ¯Í³Èþ»Ò¤¬ÎÞ¡Ä¿·¤·¤¤ÃÏ¿Þ¤Î²»³ÚÈÖÁÈ½Ð±é¤Ç¡Ö£³¿Í¤Î¤³¤È¤â²Î»ì¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¡×¹á¼è¿µ¸ã¤Ï´¶¼Õ
°ð³À¸ãÏº¡Ê50¡ËÁð¤Ê¤®¹ä¡Ê50¡Ë¹á¼è¿µ¸ã¡Ê47¡Ë¤¬14ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï²»³ÚÈÖÁÈ¡Öwith MUSIC¡×2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ë¤½¤í¤Ã¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡£
ËÁÆ¬¤ÇMC¤ÎÍÆ¯Í³Èþ»Ò¤¬¡ÖSMAP²ò»¶¤·¤Æ¤«¤é²»³ÚÈÖÁÈ¤Ë3¿Í¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë²»³ÚÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¡£3¿Í¤ÏÅÐ¾ì¤·°ìÎé¤·¤¿¡£
3¿Í¤ÏSMAP»þÂå¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç»Ê²ñ¤ÎÍÆ¯¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ºÝ¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤Ê¤É¤âÈäÏª¡£Áð¤Ê¤®¤È¹á¼è¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖSingTuyo¡×¤Î³Ú¶Ê¤Ç¡¢ºî»ì¤ò¾åÌî¼ùÎ¤¡¢ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¤òÉ×¤Î¥È¥é¥¤¥»¥é¥È¥Ã¥×¥¹ÏÂÅÄ¾§¤¬Ã´Åö¤·¤¿¡ÖâÁ¤·¤¤Ì¤Íè¡×¡¢°ð³À¤Î¥½¥í¶Ê¡ÖSEASONS¡×¡¢3¿Í¤¬²Î¤¦¥Ñ¥é¥¹¥Ý¡¼¥Ä±þ±ç¥½¥ó¥°¡Ö±«¤¢¤¬¤ê¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¡×¤Î3¶Ê¤ò¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö±«¤¢¤¬¤ê¡Ý¡×¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢ÍÆ¯¤¬¥Ñ¥ê¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Ó¡¼¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢Æ±¶Ê¤ò¡ÖËèÆü¥Ñ¥ê¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£ÍÆ¯¤Ï¡Ö²Î»ì¤¬¥Ñ¥é¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¤³¤È¤âÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡Ä¡×¤È¡¢½Å¤¤Èâ¤ò³«¤±¤Æ¿·¤·¤¤Æ»¤òÀÚ¤ê³«¤¯²Î»ì¤ÎÆâÍÆ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¾¯¤·À¼¤òµÍ¤Þ¤é¤»¡Ö¤Ê¤ó¤«3¿Í¤Î¤³¤È¤â¡¢²Î»ì¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦²Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÌÜ¤ò¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤¦¤ë¤Þ¤»¤¿¡£
¹á¼è¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ²Î¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¥Ñ¥é¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ç²Î¤Ã¤Æ¡Ø¤¢¤¢¡¢¤½¤¦¤¤¤¨¤Ðµ×¡¹¤Ë3¿Í¤Ç²Î¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡¢º£¡Ù¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤â¸þ¤±¤Æ¤Î¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥°¥Ã¤È¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¿²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡Öµ×¡¹¤Ë²ÎÈÖÁÈ¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Æ¡¢²Î¤¨¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
ÍÆ¯¤ÏÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¤¿¤Þ¤Þ¡¢µ¤»ý¤Á¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö¤½¤ì¤Ç¤Ï¤´½àÈ÷¤ÎÊý¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È3¿Í¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡ÖÍÆ¯¤µ¤ó¤ÎÎÞ¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×¡Ö5¿Í¤Î¤³¤È¤â¿§¡¹¸«¤¿¤êÊ¹¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤ÎÎÞ¤Ê¤ó¤À¤í¤Ê¤¡¡Ä¡×¡ÖÍÆ¯¤µ¤ó¤ÎÎÞ¤¬¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤òÊª¸ì¤ë¤è¡×¡ÖÍÆ¯¤µ¤óÎÞ¤°¤ó¤Ç¤ë¤Î´Ñ¤Æ¡¢»ä¤âÎÞ°î¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö±«¾å¤¬¤ê¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ëÍÆ¯¤µ¤ó¤ÎÎÞ¤Ë¤â¤é¤¤µã¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£