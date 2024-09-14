µð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÂÇ¤Æ¤º7Àï¥Î¡¼¥¢¡¼¥Á¡¡Â¼¾å¤È¤Ï5ËÜº¹¤Ë¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤ÏÇº¤á¤ë¼çË¤¤ò»×¤¤¤ä¤ë
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í1¡½4¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2024Ç¯9·î14Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê28¡Ë¤Ï14Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Ç¡Ö4ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤ËÆþ¤ê¡¢³«Ëë¤«¤é129»î¹çÏ¢Â³¤ÎÀèÈ¯½Ð¾ì¡£4ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ0ÂÇÅÀ2»°¿¶¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¯°ìÂÇ¤òÊü¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Áê¼êÀèÈ¯º¸ÏÓ¡¦¹â¶¶¤ËÂÐ¤·¡¢2»à°ìÎÝ¤ÇÆþ¤Ã¤¿½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ï±¦Á°ÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤Ä¤Ê¤¤¤À¤¬¡¢3²ó¤Î1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤È¤¤¤¦Àä¹¥¤ÎÀèÀ©µ¡¤Ë¤Ï³°³Ñ¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ë¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£
¡¡6²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤ÏÀèÆ¬¤ÇÍ·¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¡¢Áê¼ê¥Þ¥¦¥ó¥É¤¬3ÈÖ¼ê±¦ÏÓ¡¦ÂçÀ¾¤ËÂå¤ï¤Ã¤¿7²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ç¤ÏºäËÜ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç1ÅÀÊÖ¤·¤¿¤¢¤È¤Î2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç3µå»°¿¶¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤Ï2µå¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¢¤È¤Î3µåÌÜ¤Ë³°³Ñ¤Ø¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÅê¤²¤é¤ì¡¢¥Ü¡¼¥ë¤È»×¤Ã¤Æ¸«Á÷¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢È½Äê¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡£ÂÇÀÊ¤Ç¶Ã¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÅÀ¤Î2ÉôÌç¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁè¤¦Â¼¾å¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç2ÀïÏ¢È¯¡¢Ä¾¶á5Àï4È¯¤È¤Ê¤ë27¹æ¥½¥í¡£µð¿Í¤Ï»Ä¤ê14»î¹ç¤Ç¡¢²¬ËÜÏÂ¤ÏÂ¼¾å¤Ë5ËÜº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡²¬ËÜÏÂ¤Ï5Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê´ôÉì¡Ë¤ÇÁê¼êÀèÈ¯º¸ÏÓ¡¦»³Ìî¤«¤é5²ó¤ËÀèÀ©¡õ·è¾¡¤Î±¦±Û¤¨22¹æ3¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤òºÇ¸å¤Ë¤³¤ì¤Ç7Àï¥Î¡¼¥¢¡¼¥Á¡£¸½ºß70ÂÇÅÀ¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÂ¼¾å¤Ë2º¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢µð¿Í¤Î4ÈÖ¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÎÂç¤¤µ¤ÈÀÕÇ¤¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ë°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê45¡Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤¢ÎÏ¤ó¤Ç¤ë¤ó¤À¤è¡¢ÂÇ¤Á¤¿¤¤¤«¤é¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¢¤²¤Æ¡×¤È¼çË¤¤ò»×¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£