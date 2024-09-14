¥Í¥Ã¥È¤Ç¶âÍø0.7¡ó¤Î1Ç¯¤â¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÍÂ¤±¤ë¾å¤Ç¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤ª¶â¤Î¤³¤È¡¢Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ï·¸å¤ÎÉÔ°Â¤«¤é¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤ª¶â¤òÃù¤á¤¿¤¤¡¢²È·×¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£³§¤µ¤ó¤«¤é¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿µ¿Ìä¤Ë¥ª¡¼¥ë¥¢¥Ð¥¦¥È¤ÎÀìÌç²È¤¬²óÅú¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¹â¶âÍø¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤Ï°ìÈÌÅª¤ÊÉáÄÌ¶ä¹Ô¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¾¦ÉÊ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬ËÉÙ¤ËÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼ïÎà¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Äê´üÍÂ¶â¤Î¶âÍø¤Ï¡¢±¿ÍÑ´ü´Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤Î¾ì¹ç¡¢1¥«·îÌ¤Ëþ¤Î¤â¤Î¤«¤é1Ç¯¤â¤Î¡¢3Ç¯¤â¤Î¡¢5Ç¯¤â¤ÎÅù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÍÂ¤±Æþ¤ì¤¿¤¤´ü´Ö¤Î¶âÍø¤ÏÉ¬¤º¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢ÍÂÆþ´ü´Ö¤¬Ã»¤¤Äê´üÍÂ¶â¤Î¾ì¹ç¡¢ÃæÅÓ²òÌó¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Äê´üÍÂ¶â¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²òÌó¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¶âÍø¤¬0.7¡ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤½¤Î¶âÍø¤¬Â³¤¯¤Î¤«¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ÍÂÆþ´ü´Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î´Ö¤«¡¢ÍÂÆþ´ü´Ö¤ÎÁ°È¾¤Î°ìÄê´ü´Ö¤Î¤ßÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÁàºîÊýË¡¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤¡¢ÅÅÏÃ¤ä¥á¡¼¥ë¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç¼ÁÌä¤¹¤ì¤Ð¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Î¼ç¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËWEB¤Ç¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ËÉÔ´·¤ì¤Ê¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢¼«Ê¬¤¬Íß¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¥µ¥Ý¡¼¥ÈÆâÍÆ¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢¶ä¹Ô¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦¤È¤¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¾ò·ï¤ò¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¡¢¾ù¤ì¤Ê¤¤¾ò·ï¤¬¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤¿¤È¤¨¹â¤¤¶âÍø¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ëÄê´üÍÂ¶â¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÍøÍÑ¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ê¸¡§ÈÓÅÄ Æ»»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
¶âÍ»µ¡´Ø¶ÐÌ³¤ò·Ð¤ÆFP¡ÊCFP¡¢1µéFPµ»Ç½»Î¡Ë¤ò¼èÆÀ¡£ÆÈÎ©·ÏFP¤È¤·¤Æ¡¢³Æ¼ïÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥»¥ß¥Ê¡¼¹Ö»Õ¡¢¼¹É®³èÆ°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶â±¿¥¢¥Ã¥×¤ä¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ª¶â¤Ê¤É¡¢¥«¥é¡¼¥»¥é¥Ô¡¼¤È¿ôÈë½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âÆÀ°Õ¡£
(Ê¸:ÈÓÅÄ Æ»»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë)
º£²ó¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¹â¶âÍø¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
Q¡§¥Í¥Ã¥È¤Ç¶âÍø0.7¡ó¤Î1Ç¯¤â¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÍÂ¤±¤ë¾å¤Ç¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡Ö¾¯¤·¤Ç¤â¶âÍø¤Î¹â¤¤Äê´üÍÂ¶â¤ËÍÂ¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç1Ç¯¤â¤Î¶âÍø0.7¡ó¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÍÂ¤±¤ë¾å¤Ç¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡ÊÆ¿Ì¾´õË¾¡Ë
A¡§¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ëÄê´üÍÂ¶â¤Ê¤Î¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¶âÍø¤Î¹â¤µ¤«¤é¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ËÉÔ´·¤ì¤Ê¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅÀ¤ËÃí°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ËÍÂ¤±Æþ¤ì¤ë¤È¤¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤Ï°ìÈÌÅª¤ÊÉáÄÌ¶ä¹Ô¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¾¦ÉÊ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬ËÉÙ¤ËÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼ïÎà¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Äê´üÍÂ¶â¤Î¶âÍø¤Ï¡¢±¿ÍÑ´ü´Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤Î¾ì¹ç¡¢1¥«·îÌ¤Ëþ¤Î¤â¤Î¤«¤é1Ç¯¤â¤Î¡¢3Ç¯¤â¤Î¡¢5Ç¯¤â¤ÎÅù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÍÂ¤±Æþ¤ì¤¿¤¤´ü´Ö¤Î¶âÍø¤ÏÉ¬¤º¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢ÍÂÆþ´ü´Ö¤¬Ã»¤¤Äê´üÍÂ¶â¤Î¾ì¹ç¡¢ÃæÅÓ²òÌó¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Äê´üÍÂ¶â¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²òÌó¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¶âÍø¤¬0.7¡ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤½¤Î¶âÍø¤¬Â³¤¯¤Î¤«¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ÍÂÆþ´ü´Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î´Ö¤«¡¢ÍÂÆþ´ü´Ö¤ÎÁ°È¾¤Î°ìÄê´ü´Ö¤Î¤ßÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÍÂ¤±Æþ¤ì¤¿¸å¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ë¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Î¾ì¹ç¡¢Å¹ÊÞ¤¬¤Ê¤¤¤¿¤áÃ´Åö¼Ô¤ÈÄ¾ÀÜÂÐÌÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢WEB¾å¤Ç¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Î¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÁàºîÊýË¡¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤¡¢ÅÅÏÃ¤ä¥á¡¼¥ë¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç¼ÁÌä¤¹¤ì¤Ð¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Î¼ç¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËWEB¤Ç¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ËÉÔ´·¤ì¤Ê¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢¼«Ê¬¤¬Íß¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¥µ¥Ý¡¼¥ÈÆâÍÆ¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢¶ä¹Ô¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦¤È¤¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¾ò·ï¤ò¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¡¢¾ù¤ì¤Ê¤¤¾ò·ï¤¬¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤¿¤È¤¨¹â¤¤¶âÍø¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ëÄê´üÍÂ¶â¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÍøÍÑ¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ê¸¡§ÈÓÅÄ Æ»»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
¶âÍ»µ¡´Ø¶ÐÌ³¤ò·Ð¤ÆFP¡ÊCFP¡¢1µéFPµ»Ç½»Î¡Ë¤ò¼èÆÀ¡£ÆÈÎ©·ÏFP¤È¤·¤Æ¡¢³Æ¼ïÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥»¥ß¥Ê¡¼¹Ö»Õ¡¢¼¹É®³èÆ°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶â±¿¥¢¥Ã¥×¤ä¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ª¶â¤Ê¤É¡¢¥«¥é¡¼¥»¥é¥Ô¡¼¤È¿ôÈë½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âÆÀ°Õ¡£
(Ê¸:ÈÓÅÄ Æ»»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë)