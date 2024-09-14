Î¹µÒÊØ¤Ç¶ÛµÞ»öÂÖ¡¢Ä¾Àþ²ÃÂ®Èô¹Ô¤ò¿½ÀÁ¡½Ãæ¹ñ
Ãæ¹ñÆîÊý¹Ò¶õCZ3631ÊØ¤Ï5Æü¸áÁ°7»þ¤´¤í¡¢Éð´ÁÅ·²Ï¹ñºÝ¶õ¹Á¤ò½ÐÈ¯¤·¤Æ¥Ï¥ë¥Ó¥ó¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬½÷À¾èµÒ1¿Í¤¬ÆÍÁ³¤ËÈ¯ÉÂ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢µÒ¼¼¾èÌ³°÷¤È¤¿¤Þ¤¿¤ÞÅë¾è¤·¤Æ¤¤¤¿°å»Õ2¿Í¤¬¶¨ÎÏ¤·¤ÆÉÂ¿Í¤ò½õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£µ¡Ä¹¤Ï¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢ÃÏ¾å´ÉÀ©´±¤ËÄ¾Àþ¤Î²ÃÂ®Èô¹Ô¤ò¿½ÀÁ¤·¡¢Æ±ÊØ¤ÏÍ½Äê¤è¤ê¤â1»þ´Ö¤Û¤ÉÁá¤¯ÌÜÅªÃÏ¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
CZ3631ÊØ¤Ç¤ÏÎ¥Î¦¸åÌó1»þ´Ö¸å¤Ë¡¢¥Á¡¼¥Õ¥Ñ¡¼¥µ¡¼¤¬Â¾¤ÎµÒ¼¼¾èÌ³°÷¤«¤é¡¢½÷À¾èµÒ¤¬ÆÍÁ³µ¤Ê¬¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¾èµÒ¤ÏÀÄ¤¶¤á¤¿´é¤ò¤·¤ÆÌÜ¤ò¤¤Ä¤¯ÊÄ¤¸¡¢¶»¤òÙæ¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ÆµÛ¤Ï¹Ó¤¯¡¢ÏÃ¤¹¤³¤È¤âº¤Æñ¤Ç¤·¤¿¡£µÒ¼¼¾èÌ³°÷¤Ï¤³¤Î¾èµÒ¤ÎÊÒ¸À¤«¤é¡¢ºòÇ¯¤Ë¿´¶Ú±ê¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¡¢º£¤â¿´Â¡¤Î¶ñ¹ç¤¬°¤¯¡¢¼£ÎÅ¤ÎÌô¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾èÌ³°÷¤Ïµ¡Æâ¤Î»ÀÁÇ¥Ü¥ó¥Ù¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¾èµÒ¤Ë»ÀÁÇ¤òµÛ¤ï¤»¡¢µ¡ÆâÊüÁ÷¤òÄÌ¤¸¤Æ°å»Õ¤òÃµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±ÊØ¤Ë¤Ï°å¼Ô2¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1¿Í¤Ï¼«Ê¬¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤ò¤Ï¤º¤·¤ÆÈ¯ÉÂ¤·¤¿¾èµÒ¤ÎÏÓ¤ËÁõÃå¤·¤ÆÌ®Çï¤òÄ´¤Ù¡¢¤â¤¦1¿Í¤Ï¾èÌ³°÷¤Ë±þµÞ°åÎÅÈ¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÈ¯¾É¤·¤¿¾èµÒ¤ÎÄ°¿Ç¤ò¹Ô¤¤¡¢·ì°µ¤òÂ¬Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÞÉÂ¤Î¾èµÒ¤Ï¿ôÊ¬¸å¤Ë¶ñ¹ç¤¬¤ä¤ä¹¥Å¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç³§¤¬ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤³¤Î¾èµÒ¤òµ¡Æâ¸åÉô¤Î¾èµÒ¤Î¾¯¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë°Ü¤·¡¢ºÂÀÊ¤Ë´ó¤ê¤«¤«¤é¤»¤ÆµÙÂ©¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£°å»Õ2¿Í¤Ï·«¤êÊÖ¤·¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤³¤Î¾èµÒ¤Î¶ñ¹ç¤òÄ´¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¡¼¥Õ¥Ñ¡¼¥µ¡¼¤ÏµÞÉÂ¤Î¾èµÒ¤ÎÂÎÄ´¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¢¤ï¤»¡¢µ¡Ä¹¤Ë»ö¾ð¤òÊó¹ð¤·¤ÆËü¤¬°ì¤Î¤³¤È¤ËÈ÷¤¨¤ÆºÇÂçÂ®ÅÙ¤ÇÄ¾ÀþÈô¹Ô¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¡Ä¹¤ÏÃÏ¾å´ÉÀ©¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë´µ¼Ô¤Î¾õ¶·¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ÉÀ©´±¤ÏÆ±ÊØ¤¬Ä¾Àþ¤ÇÈô¹Ô¤·¤ÆÁá¤¯ÅþÃå¤¹¤ë¤³¤È¤ËÆ±°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹Ò¶õµ¡¤ÏÈô¹Ô»þ¤Ë¡¢°Å·¸õ¤Ê¤É¤òÈò¤±¤ë¤Ê¤É¤Ç¡Ö¶ÊÀþÈô¹Ô¡×¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¹Ò¶õÊØ¤¬Ä¾Àþ¤Ç¹âÂ®Èô¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤ËÆ±°Õ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢´ÉÀ©´±¤¬Å·¸õ¤ä¹ÒÏ©¤Ë¤¢¤ëÂ¾¤Î¹Ò¶õµ¡¡¢Èô¹Ô¶Ø»ßÀ©¸Â¶õ°è¤Ê¤É¤ÎÂ¿½Å¤ÎÍ×ÁÇ¤òÁí¹çÅª¤Ë¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢´ÊÃ±¤Ë·è¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£CZ3631ÊØ¤ÏÃÏ¾å¤Î½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤¿¸å¤ËÂ®ÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¥Ï¥ë¥Ó¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ·×²è»þ´Ö¤è¤ê53Ê¬Áá¤¯ÃåÎ¦¤·¡¢µÞÉÂ¤Î¾èµÒ¤Ï¤¿¤À¤Á¤Ë¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤Ë¾è¤»¤é¤ì¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¾èÁÈ°÷¤È°å»Õ2¿Í¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë