»ÄÎ±Áè¤¦ÈØÅÄ¤¬Çð¤È¤Î¥·¥Ã¥¯¥¹¥Ý¥¤¥ó¥¿¡¼À©¤¹¡ª ÅÏîµ¤ê¤ç¤¦¡¢ÃæÂ¼½Ù¤Î2ÅÀ¼é¤êÈ´¤Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï¡Ö2¡×¤Ë ¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ1Âè30Àá¡Û
14Æü¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1️¥ê¡¼¥°Âè30Àá¤ÎÇð¥ì¥¤¥½¥ëvs¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤¬»°¶¨¥Õ¥í¥ó¥Æ¥¢Çð¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¤ÎÈØÅÄ¤¬0-2¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
Á°Àá¤ÏÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤È¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤¤¤ËÇÔ¤ì¡¢2Ï¢ÇÔ¤Î16°ÌÇð¡£º£Àá¤Ï¹ß³Ê·÷¤ËÄÀ¤à18ÈØÅÄ¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¡£ÂåÉ½µ¢¤ê¤ÎºÙÃ«¿¿Âç¤¬¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ê¡¢Á°Àá¤«¤é¤Ï5Ì¾ÊÑ¹¹¡£³ÀÅÄÍµÚö¤é¤¬ÀèÈ¯¤·¤¿¡£
ÂÐ¤¹¤ëÈØÅÄ¤ÏÁ°Àá¤Î²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹Àï¤¬ÂæÉ÷¤Î±Æ¶Á¤ÇÃæ»ß¤Ë¡£¤³¤Á¤é¤â2Ï¢ÇÔÃæ¤Ç¤Î°ìÀï¤È¤Ê¤ê¡¢0-2¤ÇÇÔ¤ì¤¿ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚÀï¤«¤é¤Ï¥¸¥ç¥ë¥Ç¥£¡¦¥¯¥ë¡¼¥¯¥¹¤¬¹âÈªÔ÷ÂÁ¤ËÂå¤ï¤Ã¤¿¡£
Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¸¤»ôÃÒÌé¤ÎÍî¤È¤·¤«¤é¸Å²ìÂÀÍÛ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿Çð¡£ÈØÅÄ¤â¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ë¡£
¤¹¤ë¤È6Ê¬¡¢CK¤ÎÎ®¤ì¤«¤éÈØÅÄ¤¬ÀèÀ©¡£¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤«¤éÃæÂ¼½Ù¤¬¥¢¡¼¥ê¡¼¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ê¡¢ÅÏîµ¤ê¤ç¤¦¤¬¥Ë¥¢¤ÇÆ¬¤«¤éÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¤Þ¤¿¤âÅÏîµ¤Ë·èÄêµ¡¤¬Ë¬¤ì¤¿ÈØÅÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£ÅÙ¤ÏGK¾¾ËÜ·òÂÀ¤¬¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¡¼¥Ö¡£ÄÉ²ÃÅÀ¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤º¤ÏÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤Ù¤¯¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤ëÇð¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢26Ê¬¤Ë¤ÏÈØÅÄ¤Ë2ÅÀÌÜ¡£º¸¥¯¥í¥¹¤«¤é¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë¤Ê¤À¤ì¹þ¤à¤È¡¢Ì£Êý¤È¤ÎÏ¢·È¤«¤éÃæÂ¼¤¬º¸Â¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â½¸Ãæ¤·¤¿¼éÈ÷¤ÇÇð¤ÎÈ¿·â¤òµö¤µ¤Ê¤¤ÈØÅÄ¡£Çò°æ±ÊÃÏ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏGKÀîÅç±Ê»Ì¤¬¥»¡¼¥Ö¤·¡¢¹¶·â¤òÄ·¤ÍÊÖ¤·Â³¤±¤Æ»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£
¤Ê¤ó¤È¤«¤³¤¸³«¤±¤¿¤¤Çð¤Ï¸åÈ¾Æ¬¤«¤éÌÚ²¼¹¯²ð¡¢¸ÍÅè¾ÍÏº¤òÅêÆþ¡£60Ê¬¤Ë¤Ï¸ÍÅè¤¬º¸Â¤ÇÁÀ¤¦¤¬¡¢Âç¤¤¯¿á¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤µ¤é¤ËºÙÃ«¤âÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿Çð¡£°ìÊý¤ÎÈØÅÄ¤Ï64Ê¬¡¢¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥óÎÉ¤Îº¸¥¯¥í¥¹¤«¤é¹âÈª¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤â¡¢GK¾¾ËÜ¤¬¥»¡¼¥Ö¤¹¤ë¡£
71Ê¬¤Ë¤ÏÌÚ²¼¤Î¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤«¤éºÙÃ«¤Î±¦Â¡£¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¤È¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤â²¡¤·¹þ¤á¤º¡¢ÅÀº¹¤ò½Ì¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
Áª¼ê¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ê¤¬¤éÄù¤á¤Ë·ü¤«¤ëÈØÅÄ¡£Çð¤Ï·ë¶ÉºÇ¸å¤Þ¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¨¤º¡¢0-2¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç½ªÎ»¡£¥¢¥¦¥§¥¤¥Á¡¼¥à¤¬2»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿°ìÊý¡¢Çð¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó2ÅÙÌÜ¤Î3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï¡Ö2¡×¤Ë½Ì¤Þ¤Ã¤¿¡£
Çð¥ì¥¤¥½¥ë 0-2 ¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ
¡ÚÈØÅÄ¡Û
ÅÏîµ¤ê¤ç¤¦(Á°6)
ÃæÂ¼½Ù(Á°26)
CL¡õEL¤ÎÁ´»î¹ç¤¬»ëÄ°²ÄÇ½¡ª
¥·¡¼¥º¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¤Þ¤ë¤´¤È¤ªÆÀ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡ª
WOWOW¤ÇCL¤ò´Ñ¤è¤¦
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
Á°Àá¤ÏÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤È¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤¤¤ËÇÔ¤ì¡¢2Ï¢ÇÔ¤Î16°ÌÇð¡£º£Àá¤Ï¹ß³Ê·÷¤ËÄÀ¤à18ÈØÅÄ¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¡£ÂåÉ½µ¢¤ê¤ÎºÙÃ«¿¿Âç¤¬¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ê¡¢Á°Àá¤«¤é¤Ï5Ì¾ÊÑ¹¹¡£³ÀÅÄÍµÚö¤é¤¬ÀèÈ¯¤·¤¿¡£
ÂÐ¤¹¤ëÈØÅÄ¤ÏÁ°Àá¤Î²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹Àï¤¬ÂæÉ÷¤Î±Æ¶Á¤ÇÃæ»ß¤Ë¡£¤³¤Á¤é¤â2Ï¢ÇÔÃæ¤Ç¤Î°ìÀï¤È¤Ê¤ê¡¢0-2¤ÇÇÔ¤ì¤¿ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚÀï¤«¤é¤Ï¥¸¥ç¥ë¥Ç¥£¡¦¥¯¥ë¡¼¥¯¥¹¤¬¹âÈªÔ÷ÂÁ¤ËÂå¤ï¤Ã¤¿¡£
¤¹¤ë¤È6Ê¬¡¢CK¤ÎÎ®¤ì¤«¤éÈØÅÄ¤¬ÀèÀ©¡£¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤«¤éÃæÂ¼½Ù¤¬¥¢¡¼¥ê¡¼¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ê¡¢ÅÏîµ¤ê¤ç¤¦¤¬¥Ë¥¢¤ÇÆ¬¤«¤éÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¤Þ¤¿¤âÅÏîµ¤Ë·èÄêµ¡¤¬Ë¬¤ì¤¿ÈØÅÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£ÅÙ¤ÏGK¾¾ËÜ·òÂÀ¤¬¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¡¼¥Ö¡£ÄÉ²ÃÅÀ¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤º¤ÏÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤Ù¤¯¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤ëÇð¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢26Ê¬¤Ë¤ÏÈØÅÄ¤Ë2ÅÀÌÜ¡£º¸¥¯¥í¥¹¤«¤é¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë¤Ê¤À¤ì¹þ¤à¤È¡¢Ì£Êý¤È¤ÎÏ¢·È¤«¤éÃæÂ¼¤¬º¸Â¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â½¸Ãæ¤·¤¿¼éÈ÷¤ÇÇð¤ÎÈ¿·â¤òµö¤µ¤Ê¤¤ÈØÅÄ¡£Çò°æ±ÊÃÏ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏGKÀîÅç±Ê»Ì¤¬¥»¡¼¥Ö¤·¡¢¹¶·â¤òÄ·¤ÍÊÖ¤·Â³¤±¤Æ»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£
¤Ê¤ó¤È¤«¤³¤¸³«¤±¤¿¤¤Çð¤Ï¸åÈ¾Æ¬¤«¤éÌÚ²¼¹¯²ð¡¢¸ÍÅè¾ÍÏº¤òÅêÆþ¡£60Ê¬¤Ë¤Ï¸ÍÅè¤¬º¸Â¤ÇÁÀ¤¦¤¬¡¢Âç¤¤¯¿á¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤µ¤é¤ËºÙÃ«¤âÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿Çð¡£°ìÊý¤ÎÈØÅÄ¤Ï64Ê¬¡¢¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥óÎÉ¤Îº¸¥¯¥í¥¹¤«¤é¹âÈª¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤â¡¢GK¾¾ËÜ¤¬¥»¡¼¥Ö¤¹¤ë¡£
71Ê¬¤Ë¤ÏÌÚ²¼¤Î¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤«¤éºÙÃ«¤Î±¦Â¡£¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¤È¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤â²¡¤·¹þ¤á¤º¡¢ÅÀº¹¤ò½Ì¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
Áª¼ê¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ê¤¬¤éÄù¤á¤Ë·ü¤«¤ëÈØÅÄ¡£Çð¤Ï·ë¶ÉºÇ¸å¤Þ¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¨¤º¡¢0-2¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç½ªÎ»¡£¥¢¥¦¥§¥¤¥Á¡¼¥à¤¬2»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿°ìÊý¡¢Çð¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó2ÅÙÌÜ¤Î3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï¡Ö2¡×¤Ë½Ì¤Þ¤Ã¤¿¡£
Çð¥ì¥¤¥½¥ë 0-2 ¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ
¡ÚÈØÅÄ¡Û
ÅÏîµ¤ê¤ç¤¦(Á°6)
ÃæÂ¼½Ù(Á°26)
CL¡õEL¤ÎÁ´»î¹ç¤¬»ëÄ°²ÄÇ½¡ª
¥·¡¼¥º¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¤Þ¤ë¤´¤È¤ªÆÀ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡ª
WOWOW¤ÇCL¤ò´Ñ¤è¤¦
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é