¡ÖÀäÂÐ¤Ëµã¤«¤Ê¤¤¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡×À¾Éð¡¦²¬ÅÄ²íÍø¤¬ÎÞ¤ÎÆóÎÝÂÇ¡¡¥Ø¥Ã¥¹¥é¿ÊÎÝ¤â¡Ö¼ê½Ñ¸å¤ÎËÍ¤Ë¤Ï¤¢¤ì¤¬Á´ÎÏ¡×
¡¡¢¡À¾Éð0¡½1¥í¥Ã¥Æ¡Ê14Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¼«¤é¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ÇÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿²¬ÅÄ²íÍø¤Î°úÂà»î¹ç¤À¤Ã¤¿
¡¡¡Ö2ÈÖ¡¦Êá¼ê¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£½é²ó¤Î¼é¤ê¤Ç¤Ï2·³¤Ç¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±Â³¤±¤Æ¤¤¿3Ç¯ÌÜº¸ÏÓ¤Î±©ÅÄ¤Îµå¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡Ö¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤Åê¼ê¡£µå¤ÏÂ®¤¤¤¬»¶¤é¤Ð¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ª¤êÉÔ°Â¤ÏÅªÃæ¡£¤¤¤¤Ê¤ê²¬¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¡¢Æ£²¬¤ÎÃæÁ°°ÂÂÇ¤ÇÌµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤é¥Ý¥é¥ó¥³¤ÎÆó¥´¥íÊ»»¦ÂÇ¤Î´Ö¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÎ¢¤Î¹¶·â¡£1»à¤«¤éÂÇÀÊ¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¡Öµå¾ì¤Î³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î¡Ø¤ª¤«¤À¡Ù¥³¡¼¥ë¤Ë¤â¤¦ÂÑ¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È´¶¶Ë¤Þ¤ê¡¢»Ø¤Ç¤Û¤ª¤ÎÎÞ¤ò¿¡¤¤¤Ê¤¬¤éÂÇÀÊ¤Ø¡£
¡¡2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¥í¥Ã¥Æ¾®Åç¤Î4µåÌÜ¡£148¥¥í¤Î¹â¤á¤ÎÂ®µå¤ò¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤¹¤ë¤ÈÂÇµå¤Ï»°ÎÝÀþ¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÈ´¤±¤ÆÆóÎÝÂÇ¤Ë¡£ÆóÎÝ¾å¤Î²¬ÅÄ¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤¾¡¢¤¤¤¤¤¾¡¢¥ª¥«¥À¡×¤Î¥³¡¼¥ë¤¬¹ß¤êÃí¤¤¤À¡£¡ÖÀäÂÐ¤Ëµã¤«¤Ê¤¤¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¤À¤á¤Ç¤·¤¿¡£Âç¤¤ÊÀ¼±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡Ø¤è¤·¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¥Ò¥Ã¥È¤¬ÂÇ¤Æ¤¿¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡Â³¤¯ÌîÂ¼Âç¤Î±¦Èô¤ÇÆóÎÝ¤«¤é¥¿¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¡¢¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç»°ÎÝ¤Ë¿ÊÎÝ¡£¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò¤É¤í¤ó¤³¤Ë¤·¤¿»Ñ¤ËÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£¡Ö»°ÎÝ¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡Êº¸É¨¤ò¡Ë¼ê½Ñ¸å¤ÎËÍ¤Ë¤Ï¤¢¤ì¤¬Á´ÎÏ¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ¹â¤Êµ¤Ê¬¤Ç¤¹¤·¡¢ÂÇÎ¨10³ä¤Ç½ª¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È²ñ¿´¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡ÀË¤·¤¯¤âÀ¸´Ô¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢2²ó¤ò·Þ¤¨¤ë±©ÅÄ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÎÅêµåÎý½¬¤ò¼õ¤±½ª¤¨¤¿¤È¤³¤í¤ÇÄÓ¿¢¤È¤Î¸òÂå¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢²¬ÅÄ¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î»ÍÊý¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ó¥Á¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤È¥Ê¥¤¥ó¤Ë°®¼ê¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¤¤¤Þ¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤È¤ä¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£