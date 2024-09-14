º´¡¹Ä®¤Ç¼ÖÆ±»Î¤ÎÀµÌÌ¾×ÆÍ»ö¸Î¡¡80Âå½÷À»àË´¡ÔÄ¹ºê¡Õ
14Æü¸á¸å¡¢º´¡¹Ä®¤Î¸©Æ»¤Ç¼ÖÆ±»Î¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢80Âå¤Î½÷À¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¾®ÎÓÍ¦Âç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¥ê¥Ýー¥È¡Ë
¡Ö¤³¤Á¤éº´¡¹Ä®¤Î»ö¸Î¸½¾ì¤Ç¤¹¡£¤æ¤ë¤ä¤«¤Ê¥«ー¥Ö¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ÆÈó¾ï¤Ë¸òÄÌÎÌ¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×
14Æü¸á¸å1»þÈ¾º¢¡¢º´¡¹Ä®¤Î¸©Æ»¤ÇÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤È·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤ÇÁÐÊý¤Î¼Ö¤Î¹ç¤ï¤»¤Æ5¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Î½õ¼êÀÊ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿º´À¤ÊÝ»Ô¤ÎµÜÅÄ¥Þ¥µ¥¨¤µ¤ó82ºÐ¤¬ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç¤Þ¤â¤Ê¤¯Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤Î¸åÉôºÂÀÊ¤Ë¤¤¤¿¾®³Ø6Ç¯À¸¤Î½÷»ù¤¬°ì»þ¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢½÷À3¿Í¤¬¹üÀÞ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Þ¤·¤¿¡£