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Take Kubo y Yuki Tsunoda, de Kanagawa a la élite del deporte— DAZN España (@DAZN_ES) September 12, 2024
"Vi a Tsunoda decir que iba al mismo colegio que yo. No lo sabía, pero desde ahí lo estoy siguiendo. Ojalá le vayan bien las cosas" #LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/BGxFn8ZkOu