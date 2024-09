Mrs. GREEN APPLE初の音楽劇として行われたライブツアー<Mrs. GREEN APPLE 2023−2024 FC TOUR “The White Lounge”>が映画化され、9月13日より全国劇場で公開をスタートした。公開初日を記念して東京・丸の内ピカデリーでMrs. GREEN APPLEによる舞台挨拶が行われた。翌9月14日(土)に誕生日を迎える大森をサプライズで祝福するなど、メンバーと観客が一体となって万感の想いで迎えた公開初日舞台挨拶のレポートをお届けしたい。

■映画『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge ㏌ CINEMA』

公開日:2024年9月13日(金)

公開劇場:丸の内ピカデリー、新宿ピカデリーほか全国ロードショー

主演:Mrs. GREEN APPLE (大森元貴 若井滉斗 藤澤涼架)

Planner and General Producer:大森元貴

Director:井上和行

General Director:ウォーリー木下

General Creative Director:大田高彰

公式サイト:http://thewhitelounge-movie.jp/

公式X:@twl_movie

公式TikTok:@twl_movie

Ⓒ 2024 “Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA” Film Partners



▼ストーリー

白い服とマスカレードマスクをした人々が白いラウンジをゆっくりと行き交う中、白いハットを被った男(大森元貴)が、このラウンジへと迷い込む。男はそこでの人々を眺め、不安と希望が入り混じりながら告げる。

「ドアを開けたら何かが変わるのか」──今を生きる あなたの感情に問いかける 9つの物語が幕を上げる。















■映画『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge ㏌ CINEMA』入場者プレゼント“スペシャルクリアカード”

▼配布期間

・第1弾 9月13日(金)〜9月19日(木)

・第2弾 9月20日(金)〜

サイズ:W55mm×H85mm

※劇場により数に限りがございます。

※お1人様1回のご鑑賞につき1枚の配布となります。

※配布期間内でもなくなり次第終了となりますのであらかじめご了承ください。

※特典は非売品です。転売、内容の複写・複製などの行為は一切禁止となります。





▲第一弾スペシャルクリアカード ▲第一弾スペシャルクリアカード



▲第二弾スペシャルクリアカード ▲第二弾スペシャルクリアカード

■映画『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge ㏌ CINEMA』オリジナルグッズ/パンフレット

※劇場により数に限りがございます。

※品切れの際はご容赦ください。

※商品によって購入個数制限を設けさせていただきます。

※一部上映劇場では取り扱いのない場合がございます。

※通販サイトでの販売も予定しております(一部商品除く)。

※通販サイトは受注生産とさせていただきます。

※詳細は映画公式HPよりご確認ください。





▲映画オリジナルグッズ ▲映画オリジナルグッズ



▲パンフレット表紙 ▲パンフレット表紙

■劇場用パンフレット

サイズ:A4横 (210mm×297mm)/48ページ/網代綴じ

2,500円 (税抜価格2,273円)

▼掲載内容

・各楽曲ごとのライブフォト (全16曲+カーテンコール)

・メンバー鼎談 (大森元貴×若井滉斗×藤澤涼架)

・Planner and General Producer:大森元貴 ソロインタビュー

・スタッフコメント

■定期公演<Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”>

10月05日(土) 神奈川・Kアリーナ横浜

open16:30 / start18:00

10月06日(日) 神奈川・Kアリーナ横浜

open16:30 / start18:00

10月09日(水) 神奈川・Kアリーナ横浜

open17:30 / start19:00

10月10日(木) 神奈川・Kアリーナ横浜

open17:30 / start19:00

10月15日(火) 神奈川・Kアリーナ横浜

open17:30 / start19:00

10月16日(水) 神奈川・Kアリーナ横浜

open17:30 / start19:00

10月30日(水) 神奈川・Kアリーナ横浜

open17:30 / start19:00

10月31日(木) 神奈川・Kアリーナ横浜

open17:30 / start19:00

【追加公演】

11月19日(火) 神奈川・Kアリーナ横浜

open17:30 / start19:00

11月20日(水) 神奈川・Kアリーナ横浜

open17:30 / start19:00

(問)SOGO TOKYO 03-3405-9999

▼チケット

・Ringo Jamシート:20,000円(税込) ※特典付き

・SS指定:15,000円(税込) ※特典付き

・S指定:12,800円(税込)

・着席指定:12,800円(税込)

■Mrs. GREEN APPLEクリスマスケーキ4号









標準価格:4,310円税込(3,991円税抜)

商品サイズ:(約)直径13.0僉濆發5.3

▼予約日程

店頭受取予約:9/17(火)〜12/15(日)18:00

ローソンアプリ予約:9/17(火)〜12/12(木)

※数量限定となります。予約期間内であっても、予定数量に達し次第、受付を終了いたします。ご了承ください。

お受取り日:12/19(木)〜12/25(水)

※各日14:00以降となります。

▼注意事項

※ピック・フィルムは食べられません。

※フィルムはケーキに巻いた状態でお渡しします。

※ピックはお客様に飾り付けていただく仕様です。

※ナチュラルローソンでは取扱いしておりません。

https://www.lawson.co.jp/lab/campaign/mrsgreenapple/

2023年12月から2024年3月まで行われたライブツアー<Mrs. GREEN APPLE 2023−2024 FC TOUR “The White Lounge”>は、「ケセラセラ」「ダンスホール」といったヒット曲をはじめとする全演奏曲にアレンジが加えられたほか、劇場版では新たに映画用に撮影されたシーンも加わり、情感たっぷりに編集されている。その公開初日舞台挨拶では、ツアーを振り返っての想いと映画版ならではの注目ポイントを明かして、会場を湧かせた。楽曲「ダンスホール」が流れる中、丸の内ピカデリー1のスクリーン前に登場したのは、大森元貴(Vo, G)、若井滉斗(G)、藤澤涼架(Key)。満席の観客からの温かい拍手に包まれて、まずは大森が笑顔でご挨拶を。「皆さん、本日はありがとうございます! 100館内で初日を迎えるとのことで嬉しいです」このイベントの模様はライブビューイングが実施されており、日本全国100の映画館で同時上映されていることを告げると、カメラの向こうのスクリーン越しの観客の方々へもしっかりとアピールし、「不思議な気持ちでドキドキしています」と続けた。「すごくいい舞台だと思ってツアーをまわっていました」と若井は本作への想いを語り、藤澤は「登壇する直前に、元貴にスナック菓子を入れられて、口の中パサパサです」と会場をなごませながら、「ライブなのか、劇なのか、形容しがたい舞台になりました」と語った。ここからはMCのサッシャが投げかける質問に、メンバーが答えていく形式のクロストークへ。まずは本作で、プランナー&ジェネラルプロデューサーを担った大森が映画化の経緯を聞かれると、こう答えた。「<The ROOM TOUR>からの系譜です。FC(ファンクラブ)ツアーを前提にしていたので、映画化する運びになって嬉しかったです」また、『The White Lounge』という本作の舞台ゆえ、実際のライブツアーでは、ドレスコード(=白いアイテムを身に着ける)も設けた。それらこだわりの由来については「没入感です。ぜひ、皆さんにもこの世界観の一部になっていただきたい想いでした」と大森が明かした。次いで、本作には映画用に新たな撮影されたシーンも多いことから、注目ポイントを問われた3名はそれぞれこう答えた。「追加撮影が大変でした。追撮の頃、僕たちは全員ツアーと髪色が違うので、みんなウィッグなんです」──大森元貴「これから観るんだもんね?」と客席に訊いた藤澤は、映画観賞前ゆえネタバレに気遣ってメッセージしつつ、MCの助言を受けてマルチなアングルで楽しめる点をピックアップした。若井は「ステージからではわからなかった細かいところまで楽しめます!」と大スクリーンで観るからわかる本作の魅力に太鼓判を押した。そして大森は「僕も何回も観ないとなと思います!」とまとめた。次のコーナーでは、ツアー<Mrs. GREEN APPLE 2023−2024 FC TOUR “The White Lounge”>で全国をまわった際のグルメ話に。若井はこの話題に「そうですよねー」と謎のアンサーだったが、これは日本時間に慣れてない時差ボケキャラだそうで、会場にクスクス笑いが起こる。観客のリアクションの薄さに大森と藤澤が意地悪そうに微笑む姿がキュートなワンシーンとなった。その若井が「水炊きを食べました!」と話せば、大森は「高知の鰹」と語り、藤澤は「地元の長野で食べた味噌汁」を挙げて全国津々浦々をめぐるツアーでのメンバーの食事事情を披露した。さらにツアーを回想。大森は「リハーサル期間が短くて、昨年12月末からのツアーでしたが、12月に入ってからバタバタとリハをしていました。その意味では22公演、全部違った息遣いになっていると思います」と語った。大森が藤澤に「緊張した?」と聞けば、「もちろんよ! 僕たちの行動や言動一つで会場の空気が変わるからね」とこれに応えた。さらにツアー最終日を「ツアー中に耳を患う中で完走したこともあり、最後はみんなで涙ぐみました」と振り返り、会場も深く頷いた。トークもたけなわを迎えると、若井と藤澤がサプライズを仕掛けた。バースデーソングが流れると、若井と藤澤の二人が「元貴! “お誕生日!” せーの!」と言うと、会場の全員から「おめでとー!!」のコール。イベント翌日9月14日に誕生日を迎える大森は、突如のバースデーサプライズに驚きの表情。その間に、緑の林檎や、本作を思わせる白い扉があしらわれた巨大なバースデーケーキが壇上に登場した。サプライズに照れた様子の大森は、28歳の抱負を語った。「地に足を着けて余裕のある大人になりたいです。また身体が硬いのでストレッチを頑張りたいです!」と話した大森に、会場から拍手が起こった。あっという間に時が過ぎていくイベントもいよいよ終盤。あらためて、ライブビューイング会場も含めた観客の方々へ3人がメッセージ。「今までにないミセスの一面が見れると思います!」──藤澤涼架「涼ちゃんの言った通り、普段とは違う僕らの表情、表現を楽しんでほしいです」──若井滉斗「本日はありがとうございます。僕らにとって初の映画です。僕たちのこういう表現をしてみたいというエゴが映画にまでなったということが嬉しいです。ぜひ、友達や家族を誘って楽しんでいただきたいです!」──大森元貴ライブツアー<Mrs. GREEN APPLE 2023−2024 FC TOUR “The White Lounge”>を一歩ずつ歩んできたMrs. GREEN APPLEゆえの達成感が溢れた言葉を語り、3人ならではの絆も窺いしれた舞台挨拶が終了した。舞台挨拶は圧倒的な楽曲とパフォーマンスが繰り広げられたライブツアーの制作秘話が明かされるものとなった。Mrs. GREEN APPLEの新たな魅力を大スクリーンで縦横無尽に堪能できる映画『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA』は全国で公開中だ。Ⓒ 2024 “Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA” Film Partners