¡Ú¹â¹»Ìîµå¡Û·Ä±þ¤¬¿É¾¡¤Ç£´²óÀï¿Ê½Ð¡¡¼ò°æ°ì¶êÆóÎÝ¼ê¤¬¥Æ¥Ë¥¹ÂÇ¤ÁÎý½¬¤ÎÀ®²ÌÈ¯´ø¤Î£³¥é¥ó
¢¡¹â¹»Ìîµå¿ÀÆàÀî¸©½©µ¨Âç²ñ¡¡¢¦£³²óÀï¡¡·Ä±þ£´¡½£³²£ÉÍÁÏ³Ø´Û¡Ê£±£´Æü¡¦¥µ¡¼¥Æ¥£¡¼¥Õ¥©¡¼ÊÝÅÚ¥±Ã«¡Ë
¡¡·Ä±þ¤¬ÀÜÀï¤òÀ©¤·£´²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡£³²ó¤Ë£±»à¤«¤é£²¼ÔÏ¢Â³»Íµå¤Ç°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤È¡¢£²ÈÖ¡¦¼ò°æ°ì¶êÆóÎÝ¼ê¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬±¦±Û¤¨£³¥é¥ó¤òÊü¤ÁÀèÀ©¡£¹â¹»ÄÌ»»£¸ËÜÌÜ¡¢¸ø¼°Àï£²¹æ¤Ï¡ÖÀÚ¤ì¤ë¤«¤Ê¡×¤ÈÈ¾¿®È¾µ¿¤Ç¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬ÀÚ¤ì¤º¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ØÈô¤Ó¹þ¤ß¡Ö¹â¤á¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¥Æ¥Ë¥¹¥é¥±¥Ã¥È¤Î¥Ø¥Ã¥É¤òÎ©¤Æ¤ÆÂÇ¤ÁÊÖ¤¹Îý½¬¤ò¤º¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÀ®²Ì¤«¤Ê¡×¤È¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¡£
¡¡Åê¼ê¿Ø¤Ï·ÑÅê¤·¤¿£³¿Í¤Ç·×£±£³»Í»àµå¤òÍ¿¤¨£´ÅÙ¤ÎËþÎÝ¤ò¾·¤¯¶ì¤·¤¤Å¸³«¡£¤À¤¬¡¢Æ±ÅÀ¤È¤µ¤ì·Þ¤¨¤¿£¸²ó£±»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤éµ¡Æ°ÎÏ¤Ç·è¾¡ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£ÂÇ¼Ô¤Ï»°¼ÙÈô¤ËÅÝ¤ì¤¿¤¬¡¢°ìÎÝÁö¼Ô¤¬¥¿¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤ÇÆóÎÝ¤Ø¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤È¡¢»°ÎÝ¼ê¤¬ÆóÎÝ¤ØÁ÷µå¤¹¤ë´Ö¤Ë»°ÎÝÁö¼Ô¤¬ËÜÎÝ¤ØÀ¸´Ô¤·¤¿¡£¿¹ÎÓµ®É§´ÆÆÄ¡Ê£µ£±¡Ë¤â¡ÖÊ£¿ôÁö¼Ô¤òÃÖ¤¤¤ÆÁöÎÝ¤ÎÎý½¬¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬ÀµÄ¾ÁÛÄê³°¡£Áª¼ê¤¬µß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤¹¤ë¤È¤Ã¤µ¤Î¹¥ÁöÎÝ¤Ç¾¡¤Á¤¤ê¡¢ÃÏ¸µ¿ÀÆàÀî¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë½©µ¨´ØÅìÂç²ñ¡Ê£±£°·î£²£¶Æü³«Ëë¡Ë½Ð¾ì¤Ø°ìÊâÁ°¿Ê¤·¤¿¡£