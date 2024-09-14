¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬V¤Ø²ÃÂ®¡¢5Ï¢¾¡¤Ç¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ö8¡×¡¡ÂÇÀþ¤Ï10ÆÀÅÀ¤ÈÇúÈ¯¡¡¥â¥¤¥Í¥í¤Ï6²óÌµ¼ºÅÀ¤Ç11¾¡ÌÜ
¡¡¢¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹1¡½10¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê14Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬5Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò¡Ö8¡×¤Ë¸º¤é¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï¸ß¤¤¤ËÌµÆÀÅÀ¤Î¤Þ¤Þ·Þ¤¨¤¿4²ó¡¢2»àÆóÎÝ¤«¤é»³ÀîÊæ¹â¤¬º¸Á°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Á1ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¯5²ó¤Ë¤ÏÌµ»à¤«¤é¤Î3Ï¢ÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å2»àËþÎÝ¤«¤é·ª¸¶ÎÍÌð¤¬±¦Ãæ´Ö¤ØÁö¼Ô°ìÁÝ¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢Â³¤¯»³ÀîÊæ¹â¤¬2ÂÇÀÊÏ¢Â³¤È¤Ê¤ëÅ¬»þÂÇ¤òÃæÁ°¤ØÊü¤Á¤³¤Î²ó°ìµó5ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë6²ó¤Ë¤Ï1»àËþÎÝ¤«¤é½ïÊýÍý¹×¤¬º¸Ãæ´Ö¤Ø3ÅÀÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É4ÅÀ¤òÃ¥¤¤¥ê¡¼¥É¤ò10ÅÀ¤Ë¹¤²¤¿¡£
¡¡Ãæ10Æü¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀèÈ¯¤Î¥â¥¤¥Í¥í¤Ï6²ó2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·µß±ç¿Ø¤Ë¥Ð¥È¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤°¤È¡¢9²ó¤Ëµß±ç¿Ø¤âÂçÎÌ¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤ê¥â¥¤¥Í¥í¤Ïº£µ¨11¾¡ÌÜ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¡¼¥²¡¼¥à¤Ç2°ÌÆüËÜ¥Ï¥à¤¬ÇÔ¤ì¡¢»î¹çÁ°»þÅÀ¤ÇÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò9¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼«ÎÏ¤Ç¤â¤¦1¤Ä¸º¤é¤·¡Ö8¡×¤È¤·¤¿¡£