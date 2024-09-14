BTS¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¤Îà¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ëºá¤Ï¤Ê¤¤áÅê¹Æ¡¡¹¤¬¤ë²²Â¬¡ÖNewJeans¤Î±þ±ç¡©¡×
¡¡´Ú¹ñ¤ÎÃËÀ¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Â£Ô£Ó¡×¤Î¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¡Ê£²£·¡Ë¤¬£±£´Æü¡¢°¦¸¤¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¤Ï¡¢°¦¸¤¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¡¢ÀÄ¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¢²«¿§¡¢ÎÐ¡¢»ç¤Î¿§¤Î¥Ï¡¼¥È¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅê¹Æ¡£°¦¸¤¡¦¥Ð¥à¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ëºá¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È±Ñ¸ì¤Ç¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡³¨Ê¸»ú¤Î¿§¤Ï¡¢£Î£å£÷£Ê£å£á£î£ó¤Î³Ú¶Ê¡Ö£Î£å£÷£Ê£å£á£î£ó¡×¤Î£Í£Ö¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¿§¤È¹çÃ×¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±Æü¤Ë¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¡ÖÈà¤é¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Â£Ô£Ó¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë´Ú¹ñ¤Î·ÝÇ½»öÌ³½ê¡¦£È£Ù£Â£Å¤Ç¤Ï¡¢»±²¼¤Î²ñ¼Ò¡¦£Á£Ä£Ï£Ò¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Î£å£÷£Ê£å£á£î£ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥ß¥ó¡¦¥Ò¥¸¥ó»á¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯³Ð¡£¥ß¥ó»á¤Ï£¸·î£²£·Æü¡¢¼èÄùÌò²ñ¤Ç£Á£Ä£Ï£Ò¤ÎÂåÉ½¤ò²òÇ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£Î£å£÷£Ê£å£á£î£ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢º£·î£±£±Æü¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥ÖÀ¸ÇÛ¿®¤Ç¡Ö£²£µÆü¤Þ¤Ç¤Ë¥ß¥ó»á¤òÂåÉ½¤ËÉüµ¢¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È£È£Ù£Â£Å¤ËÂÐ¤·¤ÆÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤Ë¤Ï¡Ö£Î£å£÷£Ê£å£á£î¤Î±þ±ç¡©¡×¡Ö£È£Ù£Â£Å¤Ø¤Î°Õ¸«¤À¤È»×¤¦¡×¤Ê¤É¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ê¤É£Ó£Î£Ó¾å¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿äÂ¬¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£