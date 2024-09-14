KAMIGATA BOYZ¡¢¿·¶Ê¡ÖÀ¤³¦¤òÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥êー¥¹¡¡A¤§! group¤¬¿·¤¿¤Ë»²²Ã
¡¡KAMIGATA BOYZ¤¬¡¢9·î18Æü¤Ë¿·¶Ê¡ÖÀ¤³¦¤òÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú±ÇÁü¤¢¤ê¡ÛKAMIGATA BOYZ¡¢A¤§! group¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿ºÇ¿·¥Æ¥£¥¶ー¡Ë
¡¡ËÜÆü9·î14Æü0»þ¤Ë¡¢¡Ø¡ÈKAMIGATA BOYZ¡É IS BACK [Official Teaser]¡Ù¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿ºÇ¿·¥Æ¥£¥¶ー¤ò¸ø³«¤·¤¿KAMIGATA BOYZ¡£Âè2ÃÆ¤Îº£ºî¤Ç¤Ï¡¢SUPER EIGHT¡¢WEST.¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Ë¤¯¤ï¤¨¡¢5·î¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¤¿A¤§! group¤¬¿·¤¿¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±»þ¤ËºÇ¿·¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò´¶¤¸¤ëÀÄ¶õ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢À¶ÎÃ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¡È¾åÊýÃË»Ò¡É24¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤À¡¢ÑÛ¡¹¤·¤¯ÁÖ¤ä¤«¤Ê°ìËç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªKAMIGATA BOYZ¤Ï¡¢Íè½µ9·î21Æü¡¢22Æü¤Î2Æü´Ö¡¢¥ä¥ó¥Þー¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄ¹µï¤Ë¤Æ¡ØKAMIGATA BOYZ DREAM IsLAND 2024 ～¤ä¤Ã¤Ñ¤³¤Î³¹¹¥¤Ã¤¤ã¤Í¤ó～¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë