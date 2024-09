「人生を自分でコントロールできる」という思考はモチベーションの基本であり、もしコントロールの感覚を喪失してしまうと、人間の心身や行動に大きな影響が及ぶ可能性があります。新たな研究では、長期間の失業が幸福感や自尊心の低下、無気力さ、コントロールを喪失した感覚などに関連していることがわかりました。Prolonged unemployment is associated with control loss and personal as well as social disengagement - Soral - Journal of Personality - Wiley Online Library

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jopy.12967Long-term unemployment leads to disengagement and apathy, rather than efforts to regain controlhttps://www.psypost.org/long-term-unemployment-leads-to-disengagement-and-apathy-rather-than-efforts-to-regain-control/失業はメンタルヘルスに影響する重大なストレス要因のひとつです。職を失うことによって収入や社会保障といった経済的な利益を失うだけでなく、日々のスケジュールや社会的つながりといった潜在的な利益も失ってしまいます。そこでポーランドのワルシャワ大学で心理学を研究しているヴィクトル・ソラル博士らのチームは、長期にわたる失業が心理的機能や社会的適応にどのような変化をもたらすのかを調査しました。具体的には、長期的な失業がディスエンゲージメント(離脱)や無力感として現れるのか、あるいは失った人生のコントロールを取り戻そうとする試みがみられるのかどうかを調べたとのことです。研究にはポーランド人の被験者1055人が含まれており、このうち748人が失業中、307人が雇用されている状態でした。また、失業者のグループは失業している期間に応じて「短期(失業期間が0〜3カ月)」「中期(失業期間が4〜12カ月)」「長期(失業期間が12カ月超)」に分けられました。研究チームは被験者の年齢・性別・教育レベル・居住地といった人口統計情報を収集すると共に、幸福感・自尊心・知覚しているコントロールの感覚(個人的、政治的、運命論的)・感情・ストレス対処戦略・社会的態度などを評価するアンケートに回答してもらいました。分析の結果、研究チームは「長期的な失業」が幸福感や自尊心の低下と強く関連していることや、個人や運命をコントロールする能力を喪失したという感覚の増加に関連していることを発見しました。被験者らは失業期間が長くなるにつれ、気分の落ち込みや恐怖など、アプローチの低下や回避的な行動に関連するネガティブな感情を報告することが増えました。また、特に熱意などの積極的な行動に関与するポジティブな感情は、失業の長期化によって失われていったとのことです。これらの感情的な離脱は、積極的にストレスへ対処しようとする動きの大幅な減少と、個人的なプロジェクトや未来志向の目標の追求を諦めるといった行動の変化も伴いました。これらの知見は、長期的な失業が学習性無力感を助長し、その人が自分の生活をコントロールするモチベーションを失い、悲観的になることを示唆しています。社会的な側面に目を向けると、長期的な失業者は社会的・政治的活動から離れる可能性が高く、国民としての自覚が薄かったそうで、抗議活動などの集団行動に参加する可能性が減少しました。さらに、これらの人々は個人的および集団的なナルシシズムを強めたほか、失業を政府や企業といった外部のせいにする傾向があるなど、より高いレベルの心理的防御を示しました。興味深いことに、今回の研究では長期的な失業によって神への信仰を強めたり、社会システムを正当化したりする傾向は強まりませんでした。心理学系メディアのPsyPostは、「この結果は、長期的な失業者がより防衛的になり離脱する一方で、必ずしも外部のシステムを通じて安らぎやコントロールを求めるわけではないことを示唆しています」と述べました。