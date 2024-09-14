Èï¼ÌÂÎ¤Ï¡©¹âÈª½¼´õ¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤¹¤®¤ÆÅð»£¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤Ë¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¡×¡ÖËÜÅö¥Ô¥Á¥Ô¥Á¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÎÀ¼
¡¡½÷Í¥¤Î¹âÈª½¼´õ(32)¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÈÅð»£¡É¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¹âÈª¤Ï¡¢ÀÖ¤¤Æé¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÉú¤»¤¿¤¦¤¨¤Ë¾è¤»¤¿²«¶âÅí¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤¹¤®¤ÆÅð»£¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡¢¡¢ÅÜ¤é¤ì¤ë¤«¤Ê¡¢¡¢¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡Ö#¿å¤âÅ©¤ë#²«¶âÅí¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡²«¶âÅí¤È¤Ï¡¢¡ÈÅí¤Î²¦ÍÍ¡É¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ëÀîÃæÅçÇòÅí¤«¤é¶öÁ³À¸¤Þ¤ì¤¿ÉÊ¼ï¤Ç¡¢²«Åí¤È¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬´Å¤¯¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥´¡¼¤Î¹á¤ê¤¬¤¹¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö²«¶âÅí¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãåºÎï¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤ÊÅí¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¡×¡ÖËÜÅö¥Ô¥Á¥Ô¥Á¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Ç¤¹¤Ê¡Á¡×¡Ö´°àú¤Ê¤ë¶ÊÀþÈþ¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£