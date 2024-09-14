¡Úµð¿Í¡Û£·²ó¤ËºäËÜÍ¦¿Í¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç£±ÅÀ¤òÊÖ¤¹¡Ö¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ÆÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡×¡¡²¬ËÜÏÂ¿¿¤Ï¸«Æ¨¤·»°¿¶¤ÇÈ¿·â¤Ï£±ÅÀ»ß¤Þ¤ê
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê£±£´Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤¬£·²ó¡¢¤è¤¦¤ä¤¯È¿·â¡£ÀèÈ¯¤Î¹â¶¶Ô÷ÆóÅê¼ê¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¤³¤Î²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤¿¥ä¥¯¥ë¥È¤Î£²ÈÖ¼ê¡¦ÅÄ¸ýÎïÅÍÅê¼ê¤«¤éÀèÆ¬¤ÎÌçÏÆÀ¿ÆâÌî¼ê¤¬»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¡££±»à¤È¤Ê¤Ã¤Æ´Ý²Â¹À³°Ìî¼ê¤¬ÃæÁ°ÂÇ¤Ç¤Ä¤Ê¤°¤È¡¢£³ÈÖ¼ê¤ÇÂçÀ¾¹¼ùÅê¼ê¤¬ÅÐÈÄ¡£¤³¤³¤ÇºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¤¬º¸Á°¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Á£±ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¤â£±»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢µÈÀî¾°µ±ÆâÌî¼ê¤Ïº¸Èô¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤Ï¸«Æ¨¤·»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¡¢£±ÅÀ»ß¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£²¬ËÜÏÂ¤Ï£³²ó£±»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Ç¤â¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³¤Ç¤â¹¥µ¡¤Ç¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ÕÃÏ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿ºäËÜ¤Ï¡Ö¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ÆÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£ÂÇ¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£