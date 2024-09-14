二宮和也＆竹内涼真の『ブラックペアン』台北ファンミーティングのツーショットが公開
■『ブラックペアン シーズン2』最終回は9月15日！
二宮和也＆竹内涼真『ブラックペアン』台北ファンミーティングのツーショット
毎週日曜21時からTBSで放送されている二宮和也主演の日曜劇場『ブラックペアン シーズン2』。
9月13日、スペシャルファンミーティングが台北にて開催されたことを受け、番組SNSにて、ファンミーティングに出演した天城雪彦役の二宮と、世良雅志役の竹内涼真の写真が公開。にこやかにポーズをとったふたりのツーショットが2枚公開されている。
『ブラックペアン シーズン2』は9月15日が最終回。ぜひ最後まで見届けよう。
番組情報
TBS 日曜劇場『ブラックペアン シーズン2』
原作：海堂尊『ブレイズメス1990』『スリジエセンター1991』（講談社文庫）
脚本：槌谷健 守口悠介 他
出演：二宮和也 竹内涼真 葵わかな キム・ムジュン
内村遥 今野浩喜 森田甘路 ヤマダユウスケ 松川尚瑠輝 水谷果穂
チェ・ジウ（特別出演） 田中みな実 石坂浩二
趣里 神野三鈴 橋本さとし 段田安則 小泉孝太郎 内野聖陽
『ブラックペアン シーズン2』番組サイト
https://www.tbs.co.jp/blackpean_tbs/