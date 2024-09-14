■『ブラックペアン シーズン2』最終回は9月15日！

二宮和也＆竹内涼真『ブラックペアン』台北ファンミーティングのツーショット

毎週日曜21時からTBSで放送されている二宮和也主演の日曜劇場『ブラックペアン シーズン2』。

9月13日、スペシャルファンミーティングが台北にて開催されたことを受け、番組SNSにて、ファンミーティングに出演した天城雪彦役の二宮と、世良雅志役の竹内涼真の写真が公開。にこやかにポーズをとったふたりのツーショットが2枚公開されている。

『ブラックペアン シーズン2』は9月15日が最終回。ぜひ最後まで見届けよう。

番組情報

TBS　日曜劇場『ブラックペアン シーズン2』

原作：海堂尊『ブレイズメス1990』『スリジエセンター1991』（講談社文庫）
脚本：槌谷健　守口悠介 他

出演：二宮和也　竹内涼真　葵わかな　キム・ムジュン
内村遥　今野浩喜　森田甘路　ヤマダユウスケ　松川尚瑠輝　水谷果穂
チェ・ジウ（特別出演）　田中みな実　石坂浩二
趣里　神野三鈴　橋本さとし　段田安則　小泉孝太郎　内野聖陽

『ブラックペアン シーズン2』番組サイト
https://www.tbs.co.jp/blackpean_tbs/