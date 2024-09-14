reGretGirl、12月より始まるツアーの対バン公演のゲストを発表
reGretGirlが、12月から全国6箇所を巡る＜reGretGirl presents LOVE × CALL TOUR 2024-2025＞の対バン公演のゲストを発表した。
今回発表されたのは、Mr.ふぉるて、moon drop、wacci、This is LASTの4組。ゲストアーティストは、ツアータイトルの通りreGretGirlが“ラブコール”を送りたい、ここまで共に歩んできた4組となった。本ツアーのファイナル公演はバンド10周年を記念したZepp DiverCity TOKYOでのワンマンライブとなる。
リリース情報
配信日: 2024/9/4(水)
Pre-Add/Pre-Save
https://x.gd/NNJ9K
ライブ・イベント情報
2024年12月1日(日) 福岡DRUM LOGOS w/Mr.ふぉるて
2024年12月6日(金) 札幌PENNY LANE24 w/moon drop
2024年12月7日(土) 旭川CASINO DRIVE w/moon drop
2024年12月10日(火) Zepp Nagoya w/wacci
2024年12月12日(木) Zepp Namba w/This is LAST
2025年1月9日(木) Zepp DiverCity TOKYO ※ワンマン公演
【チケット情報】
■ファミリーマート先行
価格：4,400円（税込・ドリンク代別）
受付期間：9月23日(月・祝) 23:59まで
https://w.pia.jp/t/regretgirl-lxc24-25/