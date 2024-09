キッスのバイオグラフィ映画『Shout It Out Loud』は、2021年から、『ナチスが最も恐れた男』『パイレーツ・オブ・カリビアン/最後の海賊』などで知られるヨアヒム・ローニングが監督すると伝えられてきたが、ローニング監督は降板したようだ。『DEADLINE』によると、『チャーリーズ・エンジェル』『ターミネーター4』等を手掛けてきたアメリカ人の映画監督、マックGとの交渉が最終段階に入ったという。

