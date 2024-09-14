2024 MTVビデオ・ミュージック・アワーズ、受賞者発表
現地時間9月11日、米ニューヨーク州エルモントにあるUBSアリーナで、MTV主催の＜2024 MTVビデオ・ミュージック・アワーズ＞が開催された。
12部門で候補に挙がっていたテイラー・スウィフトは、今年最多となった7部門を受賞。そのうちの5つがポスト・マローンをフィーチャーした楽曲「Fortnight」で、テイラーは同ビデオにより監督賞にも輝いた。
テイラーが監督賞を受賞するのは4度目で、2022年の「All Too Well: The Short Film」、2023年の「Anti-Hero」に次ぎ3年連続となった。
＜2024 MTVビデオ・ミュージック・アワーズ＞ 受賞アーティスト／作品は以下のとおり。
●ビデオ・オブ・ザ・イヤー
テイラー・スウィフト feat. ポスト・マローン「Fortnight」
●アーティスト・オブ・ザ・イヤー
テイラー・スウィフト
●ソング・オブ・ザ・イヤー
サブリナ・カーペンター「Espresso」
●最優秀ニュー・アーティスト
チャペル・ローン
●最優秀コラボレーション
テイラー・スウィフト feat. ポスト・マローン「Fortnight」
●最優秀ポップ
テイラー・スウィフト
●最優秀ヒップホップ
エミネム「Houdini」
●最優秀R＆B
シザ「Snooze」
●最優秀オルタナティヴ
ベンソン・ブーン「Beautiful Things」
●最優秀ロック
レニー・クラヴィッツ「Human」
●最優秀ラテン
アニッタ「Mil Veces」
●最優秀アフロビーツ
タイラ「Water」
●最優秀K-POP
LISA「Rockstar」
●ビデオ・フォー・グッド
ビリー・アイリッシュ「What Was I Made For (From Barbie)」
●MTVプッシュ・パフォーマンス・オブ・ザ・イヤー
LE SSERAFIM「Easy」
●VMAs最もアイコニックなパフォーマンス
ケイティ・ペリー「Roar」（2013年）
●最優秀トレンディング・ビデオ
メーガン・ザ・スタリオン ft. Yuki Chiba「Mamushi」
●最優秀グループ
SEVENTEEN
●ソング・オブ・サマー
テイラー・スウィフト feat. ポスト・マローン「Fortnight」
●最優秀監督
テイラー・スウィフト feat. ポスト・マローン「Fortnight」（テイラー・スウィフト）
●最優秀撮影
アリアナ・グランデ「we can’t be friends (wait for your love)」（Anatol Trofimov）
●最優秀編集
テイラー・スウィフト feat. ポスト・マローン「Fortnight」（Chancler Haynes）
●最優秀振付
デュア・リパ「Houdini」（Charm La’Donna）
●最優秀特殊効果
エミネム「Houdini」（Synapse Virtual Production, Louise Lee, Rich Lee, Metaphysic, Flawless Post）
●最優秀アートディレクション
メーガン・ザ・スタリオン「BOA」（Brittany Porter）
●ビデオ・ヴァンガード・アワード
ケイティ・ペリー
授賞式では、エミネム、LISA、ショーン・メンデス、サブリナ・カーペンター、ケイティ・ペリー、チャペル・ローン、メーガン・ザ・スタリオン、ベンソン・ブーン、レニー・クラヴィッツ、カミラ・カベロ、LL・クール・Jらがパフォーマンスした。
Jumping up and down because @taylorswift13 and @PostMalone are the 2024 #VMA Video of the Year winners!! ???? pic.twitter.com/0XFhPHo0Sn— Video Music Awards (@vmas) September 12, 2024
Ako Suzuki
.@Eminem knows how to start the #VMAs with an unforgettable opening performance !!!!!! ???? pic.twitter.com/t1vmWvf3IJ— Video Music Awards (@vmas) September 12, 2024