現地時間9月11日、米ニューヨーク州エルモントにあるUBSアリーナで、MTV主催の<2024 MTVビデオ・ミュージック・アワーズ>が開催された。12部門で候補に挙がっていたテイラー・スウィフトは、今年最多となった7部門を受賞。そのうちの5つがポスト・マローンをフィーチャーした楽曲「Fortnight」で、テイラーは同ビデオにより監督賞にも輝いた。テイラーが監督賞を受賞するのは4度目で、2022年の「All Too Well: The Short Film」、2023年の「Anti-Hero」に次ぎ3年連続となった。

テイラーはこれで、<MTVビデオ・ミュージック・アワーズ>を通算30回受賞したこととなり、ビヨンセの27回を上回り、最多アーティストとなった。<2024 MTVビデオ・ミュージック・アワーズ> 受賞アーティスト/作品は以下のとおり。●ビデオ・オブ・ザ・イヤーテイラー・スウィフト feat. ポスト・マローン「Fortnight」●アーティスト・オブ・ザ・イヤーテイラー・スウィフト●ソング・オブ・ザ・イヤーサブリナ・カーペンター「Espresso」●最優秀ニュー・アーティストチャペル・ローン●最優秀コラボレーションテイラー・スウィフト feat. ポスト・マローン「Fortnight」●最優秀ポップテイラー・スウィフト●最優秀ヒップホップエミネム「Houdini」●最優秀R&Bシザ「Snooze」●最優秀オルタナティヴベンソン・ブーン「Beautiful Things」●最優秀ロックレニー・クラヴィッツ「Human」●最優秀ラテンアニッタ「Mil Veces」●最優秀アフロビーツタイラ「Water」●最優秀K-POPLISA「Rockstar」●ビデオ・フォー・グッドビリー・アイリッシュ「What Was I Made For (From Barbie)」●MTVプッシュ・パフォーマンス・オブ・ザ・イヤーLE SSERAFIM「Easy」●VMAs最もアイコニックなパフォーマンスケイティ・ペリー「Roar」(2013年)●最優秀トレンディング・ビデオメーガン・ザ・スタリオン ft. Yuki Chiba「Mamushi」●最優秀グループSEVENTEEN●ソング・オブ・サマーテイラー・スウィフト feat. ポスト・マローン「Fortnight」●最優秀監督テイラー・スウィフト feat. ポスト・マローン「Fortnight」(テイラー・スウィフト)●最優秀撮影アリアナ・グランデ「we can’t be friends (wait for your love)」(Anatol Trofimov)●最優秀編集テイラー・スウィフト feat. ポスト・マローン「Fortnight」(Chancler Haynes)●最優秀振付デュア・リパ「Houdini」(Charm La’Donna)●最優秀特殊効果エミネム「Houdini」(Synapse Virtual Production, Louise Lee, Rich Lee, Metaphysic, Flawless Post)●最優秀アートディレクションメーガン・ザ・スタリオン「BOA」(Brittany Porter)●ビデオ・ヴァンガード・アワードケイティ・ペリー授賞式では、エミネム、LISA、ショーン・メンデス、サブリナ・カーペンター、ケイティ・ペリー、チャペル・ローン、メーガン・ザ・スタリオン、ベンソン・ブーン、レニー・クラヴィッツ、カミラ・カベロ、LL・クール・Jらがパフォーマンスした。Ako Suzuki