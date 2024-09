ラジオDJの山崎あみが13日(金)、超絶美脚にひれ伏すミニスカート姿を公開した。【別カット】山崎あみ、むっちりとした美脚伸びるミニスカショットお天気キャスターとして人気を博し、2022年より『MUSIClock with THE FIRST TIMES』(Inter FM)のメインDJとして活躍している山崎あみ。モデルや女優など幅広い分野で活躍し、今年6月には初の写真集を発売した。

山崎は13日、「アクリルスタンド & アクリルパネルの発売が決定しました!9/22(日)に行われる "対面イベント" にお越しの方で『アクリルスタンド or アクリルパネル 』もご購入の方には、2L判生写真にその場で "お名前&サイン"を書かせていただきます」とInstagramを更新。股下の長さが気になりすぎる…ミニスカートから真っ直ぐ美脚が伸びるリール動画を公開した。投稿には「相変わらず脚が長いですね」「脚長過ぎ」「美人でスタイル抜群ですね」「美脚が光り輝いてる」などのコメントが寄せられている。