NCT DREAM、北米ツアーがロサンゼルスでスタート！K-POPアーティストで初めてIntuit Domeで公演を開催

NCT DREAMがアメリカ・ロサンゼルスで北米ツアーの幕を開けた。彼らは9月12日(以下、現地時間)、ロサンゼルスのIntuit Domeで「THE DREAM SHOW 3 : DREAM( )SCAPE」北米ツアーの最初の公演を開催した。この日、NCT DREAMは「BOX」「SOS」「GO」などで強烈なスタートを切った後、「Arcade」「We Go Up」「Bungee」などのオールドスクールなアレンジが印象的な曲、「Dream Run」「Better Than Gold」「Fireflies」などの観客と走り回れるステージまで、豊富なセットリストを休まず披露し、ファンの歓呼を引き出した。

これと共にアメリカのファンのために準備した英語曲「Rains in Heaven」並びに「ANL」「Like We Just Met」などをアンコールで披露し、久しぶりに会ったアメリカのファンに対する感謝の気持ちを伝えた。また、今年8月に開業したIntuit Domeは、NBAのロサンゼルス・クリッパーズのホームおよび多目的公演会場で、ブルーノ・マーズ、オリビア・ロドリゴなどに続いて、NCT DREAMがK-POPアーティストとしては初めて単独公演を披露し、現地ファンの爆発的な関心を得た。NCT DREAMは9月14日、カリフォルニア州オークランドのオークランドアリーナでツアーの熱気をつないでいく。