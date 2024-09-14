¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á»³Æâ·ò»Ê¤Î°¦Ç¤Ë¤ã¤ó¤¸Â©¤ò°ú¤¼è¤ë¡Ö¤È¤Æ¤â¶»¤¬Äù¤áÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤Î»³Æâ·ò»Ê¡Ê43¡Ë¤Î°¦Ç¤Ë¤ã¤ó¤¸¤¬Â©¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
ºÊ¤¬´ÉÍý¤¹¤ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á»³Æâ¤È¡¢Ç¤¿¤Á¡¢¤È¸¤¡×¤Ç¤Ï¡¢°¦Ç²È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë»³Æâ¤È»ô¤¤Ç¤¿¤Á¤È¤ÎÆü¡¹¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åö³º¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï14Æü¡¢¡Ö¤Ë¤ã¤ó¤¸¤¬ÀèÆü¡¢Â©¤ò°ú¤¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¤Ë¤ã¤ó¤¸¤òÊú¤¤·¤á¤ë»³Æâ¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡ÖºÇ´ü¤Þ¤ÇÄü¤á¤º·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤è¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¶»¤¬Äù¤áÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ð¤«¤ê¤Ï²¿ÅÙ·Ð¸³¤·¤Æ¤â²¿¤¬Àµ²ò¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¤·¤¤¶»¤ÎÆâ¤òÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»³Æâ²È¤Ç¤Ï°ì»þ¤Ï5É¤¤ÎÇ¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Î¤Ë¤ã¤ó¤¸¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÂçÀÚ¤Ê»ÒÃ£¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤ËÎ¹Î©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢²æ¤¬²È¤Ë¤Ï¤â¤¦Ç¤Á¤ã¤ó¤¬µï¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö³§ÍÍ¤Ë²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿»ö¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£ÉÂµ¤¤ÈÆ®¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤â¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ç¸µµ¤¤À¤Ã¤¿º¢¤Î»Ñ¤â¡¢³§ÍÍ¤Î»×¤¤½Ð¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¤¿¤Þ¤Ë»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤Ë¤ã¤ó¤¸¤Ø¤ÎÂô»³¤Î°¦¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¼£ÎÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢»þ¤Ë¤ÏÍî¤Á¹þ¤ó¤À¿´¤òÍ¥¤·¤¯Êú¤¤·¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÉÂ±¡¤ÎÀèÀ¸¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¡¢ËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ä¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤Ë´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¡Öº£¤Ï¤à¤®¤Î¾Ð´é¤ËÎå¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢°¦¸¤¤à¤®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£