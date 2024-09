フワフワの幸福のくちどけ！ 体に優しい素材にこだわった生ドーナツを楽しめるカフェがオープン（東京・原宿）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は素材から揚げ油まで厳選した自然素材を使用し、罪悪感なしで楽しめる揚げたてドーナツがいただけるカフェ。これまでにないふわふわと軽い食感が話題です。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。 早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

PURPLE COFFEE(東京・原宿)

2024年8月11日、原宿にドーナツ&カフェ「PURPLE COFFEE(パープルコーヒー)」がオープンしました。こだわりのコーヒーと厳選した自然素材で作ったドーナツが楽しめるカフェです。

店舗外観 出典:ゆっきょしさん

場所は竹下通りから1本路地を入ったところにあり、紫色の円のロゴマークの看板が目印です。落ち着いたエリアにあり、隠れ家のような趣があります。

店舗内観 出典:ゆっきょしさん

席数は店内5席、テラス席6席。テラス席はペットとの同伴可。スタンディングスペースもあり、サクッとドーナツとコーヒーを楽しんでもいいですね。

内装は若手デザイナーのCRAFTAZさんに依頼。シンプルながらスタイリッシュなデザインで従来のドーナツ店とは一線を画した、大人がリラックスできる空間になっています。

ドーナツのベーカーのステイシーさんは、ハイアット リージェンシー 東京にて4年半ほど勤務、内2年は出向先の「カフェ・トロワグロ」へ。現在は「ふじ森パン」と「PURPLE COFFEE」にてドーナツとパンの製造をしています。

「PURPLE COFFEE」のドーナツ。パッケージもカラフルでオシャレ 写真:お店から

「PURPLE COFFEE」のドーナツは上白糖を使用せず、揚げ油にも通常の油を使わない、体に優しいドーナツ。その誕生のきっかけは、運営会社代表の岩田信明さんが農業集団「SHIKI FARMERS CLUB」と出会ったことから始まります。「SHIKI FARMERS CLUB」は、農業が持つ可能性に光を当て、新たな価値を創造することを目指している農業コミュニティです。

岩田さんもこのコミュニティに所属することで、上質な自然素材を直接契約で仕入れることが可能になり、これまでにないドーナツが実現しました。

茨城県新拓農園の完熟かぼちゃ 写真:お店から

生地に練り込んでいるかぼちゃは、茨城県の契約農家から仕入れる完熟かぼちゃ。通常1つの苗で6個実るところを3個にとどめ、大きさ、味の濃さ、甘みを最大限まで引き出し、収穫後、追熟させてさらに甘みを増したかぼちゃです。一般にはなかなか流通しない希少なかぼちゃを生地に練り込むことで、甘さを砂糖に頼らない、モチモチした食感のドーナツが生まれました。

カボチャが練り込まれているので、中はオレンジ色になっています 写真:お店から

もう一つ、他にはないモチモチ食感と甘さを実現させた素材が、無加工・無加熱の天然生ハチミツです。栄養価が高く、深い甘みとコクが「PURPLE COFFEE」のドーナツのおいしさを支えています。

揚げ油には北海道産のこめ油を使用。サクッと揚がったドーナツは後口もくどくなく、上品な甘みと共にふわふわと軽い食べ心地がたまらないおいしさです。

ショーケースに並べられたドーナツ 出典:6d8963さん

ドーナツのフレーバーは「プレーン」「マスカルポーネ生クリーム」「カスタード」「チョコレート」「抹茶」「生ハムクリームチーズ」の6種類。食事系の「生ハムクリームチーズ」はちょっとお腹が空いたときの軽食になりそうです。

コーヒーは最高品質の「小川珈琲」の豆を使用。バリスタが丁寧にいれる本格的なラテやアメリカーノなどが楽しめます。

パッケージは3個用と6個用が用意されています 写真:お店から

テイクアウト用の箱も用意されているので、手土産にしても喜ばれそう。スイーツ激戦区の原宿で大人も楽しめるスイーツの店として評判になりそうです。

食べログレビュアーのコメント

「マスカルポーネ生クリーム」496円 出典:ゆっきょしさん

『■マスカルポーネ生クリーム 496円

農園直送のカボチャを練り込んだオレンジ色の生地は、甘みが強く、ふわっとモチモチ食感です。

コメ油で揚げてありますので、重たさがなく、罪悪感ゼロと言うのも納得であります。

口溶けの良いクリームも美味』(ゆっきょしさん)

「プレーン」421円 出典:どくだみちゃんさん

『プレーンをテイクアウト。

その場でいただきました!



こちらでは揚げたてを提供いただけます。手で持つとふわふわ、口に入れるとまるでシュワシュワと溶けるかのように軽くべたつき感も一切ない食後感も良いドーナツ。



今ならまだ知られてないので揚げたてをいただけるチャンスなのかもと』(どくだみちゃんさん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆PURPLE COFFEE住所 : 東京都渋谷区神宮前1-20-4 AXIA原宿 1FTEL : 03-5843-0699

文:小田中雅子

