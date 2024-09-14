中国の人民元建て新規融資、1〜8月は14兆4300億元
中国人民銀行の本部ビル。（北京＝新華社記者/彭子洋）
【新華社北京9月14日】中国人民銀行（中央銀行）が13日に発表した1〜8月の人民元建て融資の新規増加額は14兆4300億元（1元＝約20円）で、うち家計向けが1兆4400億元、企業・公共事業体向けが11兆9700億元だった。
中長期融資は家計向けが1兆3100億元、企業・公共事業体向けが8兆7千億元それぞれ増加した。8月末の人民元建て融資残高は前年同月末比8.5％増の252兆200億元となった。
8月末の広義の通貨供給量（M2）残高は6.3％増の305兆500億元、狭義の通貨供給量（M1）残高は7.3％減の63兆200億元、流通現金（M0）残高は12.2％増の11兆9500億元だった。
1〜8月の人民元建て預金の増加額は12兆8800億元で、うち家計預金が9兆6500億元。8月末の預金残高は297兆1400億元と6.6％増加した。
実体経済への資金供給量を示す社会融資規模は、1〜8月の増加額が前年同期比3兆3200億元減の21兆9千億元、8月末の残高は8.1％増の398兆5600億元だった。