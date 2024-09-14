Æü¸þºä46¡¢´§¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤¬½ªÎ»¤òÈ¯É½¡ÖÆÍÁ³¤ÎÈ¯É½¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡Æü¸þºä46¤Î´§¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØÆü¸þºä46¤ÎÍ¾·×¤Ê»ö¤Þ¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡Ù¡ÊTokyoFM¡¿Ëè½µ¶âÍË20»þ¡Ë¤¬9·î27Æü¤ÎÊüÁ÷¤ò¤â¤Ã¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë¡£13Æü¤ÎÈÖÁÈÆâ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆü¸þºä46¡¦¶âÂ¼Èþ¶ê¡¢Íá°á¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÉ½¾ð¤À¤±¤Ç¤³¤ó¤Ê¡×
¡¡Æó´üÀ¸¤Î¶âÂ¼Èþ¶ê¡¢Ã°À¸ÌÀÎ¤¡¢»Í´üÀ¸¤Î»³²¼ÍÕÎ±²Ö¤Î3¿Í¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ëËÜÈÖÁÈ¡£2020Ç¯10·î¤Ë¶âÂ¼¡¢Ã°À¸¡¢ÅÏîµÈþÊæ¤Î3¿Í¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£Åö½é¤Ï2021Ç¯3·îËö¤Þ¤Ç¤ÎÊüÁ÷Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢4·î°Ê¹ß¤Î·ÑÂ³¤¬·èÄê¡£´Ý4Ç¯Â³¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó½ªÎ»¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¶âÂ¼¡¢Ã°À¸¤Î2¿Í¤ÇÊüÁ÷¡£ÈÖÁÈ¤ÎºÇ¸å¤ÇÃ°À¸¤¬¡Ö¤³¤³¤ÇÈÖÁÈ¤«¤é¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤¤¤Þ¤ªÄ°¤¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡ØÍ¾·×¤Ê»ö¤Þ¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡Ù¤Ï9·î27Æü¤ÎÊüÁ÷¤ò¤â¤Ã¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¶âÂ¼¤¬¡ÖÆÍÁ³¤ÎÈ¯É½¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡×¤È¼Õ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÄ¹¤¯Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë»×¤¤½Ð¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¹¤Ã¤´¤¤¼ä¤·¤¯¤Ï¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î¤Ö¤óºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢¡ØÍ¾·×¤Ê¤³¤È¤Þ¤Ç¡Ù¤é¤·¤¯¡¢³Ú¤·¤¯ÊüÁ÷¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êÈá´ÑÅª¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤º¡£¤Þ¡¢»ä¤¬Èá´ÑÅª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¾Ð¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¼¡¤Î²ó¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËÃ°À¸¤¬¡ÖÊüÁ÷¤Þ¤À¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ÎÊüÁ÷¤Þ¤Ç¤¼¤Ò¤ªÄ°¤Æ¨¤·¤Ê¤¯¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆü¸þºä46¡¦¶âÂ¼Èþ¶ê¡¢Íá°á¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÉ½¾ð¤À¤±¤Ç¤³¤ó¤Ê¡×
¡¡Æó´üÀ¸¤Î¶âÂ¼Èþ¶ê¡¢Ã°À¸ÌÀÎ¤¡¢»Í´üÀ¸¤Î»³²¼ÍÕÎ±²Ö¤Î3¿Í¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ëËÜÈÖÁÈ¡£2020Ç¯10·î¤Ë¶âÂ¼¡¢Ã°À¸¡¢ÅÏîµÈþÊæ¤Î3¿Í¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£Åö½é¤Ï2021Ç¯3·îËö¤Þ¤Ç¤ÎÊüÁ÷Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢4·î°Ê¹ß¤Î·ÑÂ³¤¬·èÄê¡£´Ý4Ç¯Â³¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó½ªÎ»¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¶âÂ¼¤¬¡ÖÆÍÁ³¤ÎÈ¯É½¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡×¤È¼Õ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÄ¹¤¯Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë»×¤¤½Ð¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¹¤Ã¤´¤¤¼ä¤·¤¯¤Ï¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î¤Ö¤óºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢¡ØÍ¾·×¤Ê¤³¤È¤Þ¤Ç¡Ù¤é¤·¤¯¡¢³Ú¤·¤¯ÊüÁ÷¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êÈá´ÑÅª¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤º¡£¤Þ¡¢»ä¤¬Èá´ÑÅª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¾Ð¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¼¡¤Î²ó¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËÃ°À¸¤¬¡ÖÊüÁ÷¤Þ¤À¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ÎÊüÁ÷¤Þ¤Ç¤¼¤Ò¤ªÄ°¤Æ¨¤·¤Ê¤¯¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£