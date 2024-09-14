²ò»¶¤Î»þ´ü½ä¤ê¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡Ö²¿·î²¿Æü¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Î¸õÊä¼Ô¤é¤¬£±£´Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎÆüËÜµ¼Ô¥¯¥é¥Ö¤Ç¸õÊä¼ÔÆ¤ÏÀ²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£Áá´ü²ò»¶¤ò½ä¤Ã¤Æ¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¸µ´Ä¶Áê¤¬Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®Àô»á¤Ï½ÐÇÏÉ½ÌÀ²ñ¸«¤Ç¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá´ü¤Ë½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤·¡¢ÃæÄ¹´ü¤Î²þ³×¥×¥é¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ñÌ±¤Î¿®¤òÌä¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿È¯¸À¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢±ÊÅÄÄ®¤Ç¤Ï½°±¡Áª¤¬ºÇÃ»¤Ç£±£°·î£±£µÆü¸ø¼¨¡¢Æ±£²£·ÆüÅê³«É¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤Î´ÑÂ¬¤âÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡ÆÉÇä¿·Ê¹ÆÃÊÌÊÔ½¸°Ñ°÷¤Î¶¶ËÜ¸ÞÏº»á¤Ï¾®Àô»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖÁá´ü²ò»¶¤È¸À¤¦¤¬¡¢²¿¤ò´ð½à¤Ë¹ñÌ±¤ÏÁª¤ó¤À¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡£Í¿ÌîÅÞ¤ÎÏÀÀï¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¡¢Í½»»°Ñ°÷²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¤«¤é¤Î²ò»¶¤òÄó°Æ¡£¾®Àô»á¤Ï¡Ö¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÊý¤Ê¤éÊ¬¤«¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¡Ê²ò»¶¤¬¡Ë²¿·î²¿Æü¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤ë¤Ç»ä¤¬¡Ê£¹·î¡Ë£²£·Æü¤ËÁíºÛÁª¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¤Ë²ò»¶¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤Ç°ìÉô¤ÎÊý¡¹¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¼óÈÉ»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¶¶ËÜ»á¤«¤é¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¸À¤¤ÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Áá´ü¤Ë²ò»¶¤µ¤ì¤ë¤È¹ñÌ±¤¬Áª¤Ö´ð½à¤¬¤Ê¤¤¤È¤Î»ØÅ¦¤Ë¤Ï¡Ö»Ë¾åºÇÄ¹¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢ÁíºÛÁª¤Ç¤ÎÁÊ¤¨¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÍ×Ë¾¡£¶¶ËÜ»á¤Ï¡Ö¡ÊÁíºÛÁªÃæ¤Ï¡Ë¤ß¤ó¤Ê¤¤¤¤¤³¤È¤·¤«¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤òÈæ³Ó¤»¤è¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡£ÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²¿¤ò¤¹¤ë¤«¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£ÁíºÛÁª¤È¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¡¡Ç®¤òÂÓ¤Ó¤ë¾®Àô»á¤Ï¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ìÁ´°÷¡¢ÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é²¿¤ò¤¹¤ë¤«¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢ÁíºÛÁª¤Ç¤Î¼çÄ¥¤Ç½°±¡Áª¤Ç¤âÁª¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¤ä¤ê¼è¤ê¤Î¼õ¤±»ß¤á¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ÀÐÇËÌÐ¸µ´´»öÄ¹¤Ï¡Ö¹ñÌ±¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¸·½Í¤Ë¼õ¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¹ñÌ±¤ÎÈ½ÃÇ¤ÎºàÎÁ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Î¤ÏÀ¯ÉÜ¤ÎÀÕÇ¤¡¢¿·¤·¤¤ÁíÍý¤ÎÀÕÇ¤¡×¤È¸«²ò¤òÈäÏª¡£¡ÖËÜ²ñµÄ¤Ï°ìÊýÄÌ¹Ô¡£Ìä¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ËÅú¤¨¤ë¤À¤±¡£ËÜÅö¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ÏÍ½»»°Ñ°÷²ñ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÍ½»»°Ñ°÷²ñ¤Î³«ºÅ¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢²ò»¶¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤âÁèÅÀ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£