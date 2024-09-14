FC東京vs名古屋 スタメン発表
[9.14 J1第30節](国立)
※19:00開始
主審:César Ramos Domínguez
<出場メンバー>
[FC東京]
先発
GK 41 野澤大志ブランドン
DF 3 森重真人
DF 30 岡哲平
DF 37 小泉慶
DF 44 エンリケ・トレヴィザン
MF 8 高宇洋
MF 10 東慶悟
MF 33 俵積田晃太
MF 39 仲川輝人
MF 71 荒木遼太郎
FW 9 ディエゴ・オリヴェイラ
控え
GK 13 波多野豪
DF 4 木本恭生
DF 5 長友佑都
DF 32 土肥幹太
MF 22 遠藤渓太
FW 14 山下敬大
FW 28 野澤零温
監督
ピーター・クラモフスキー
[名古屋グランパス]
先発
GK 1 ランゲラック
DF 2 野上結貴
DF 20 三國ケネディエブス
DF 24 河面旺成
MF 8 椎橋慧也
MF 14 森島司
MF 15 稲垣祥
MF 18 永井謙佑
MF 34 内田宅哉
MF 66 山中亮輔
FW 77 キャスパー・ユンカー
控え
GK 16 武田洋平
DF 3 ハ・チャンレ
MF 7 和泉竜司
MF 17 倍井謙
MF 27 中山克広
MF 33 菊地泰智
FW 10 パトリック
監督
長谷川健太
※19:00開始
主審:César Ramos Domínguez
<出場メンバー>
[FC東京]
先発
GK 41 野澤大志ブランドン
DF 3 森重真人
DF 30 岡哲平
DF 37 小泉慶
DF 44 エンリケ・トレヴィザン
MF 8 高宇洋
MF 10 東慶悟
MF 33 俵積田晃太
MF 39 仲川輝人
MF 71 荒木遼太郎
FW 9 ディエゴ・オリヴェイラ
控え
GK 13 波多野豪
DF 5 長友佑都
DF 32 土肥幹太
MF 22 遠藤渓太
FW 14 山下敬大
FW 28 野澤零温
監督
ピーター・クラモフスキー
[名古屋グランパス]
先発
GK 1 ランゲラック
DF 2 野上結貴
DF 20 三國ケネディエブス
DF 24 河面旺成
MF 8 椎橋慧也
MF 14 森島司
MF 15 稲垣祥
MF 18 永井謙佑
MF 34 内田宅哉
MF 66 山中亮輔
FW 77 キャスパー・ユンカー
控え
GK 16 武田洋平
DF 3 ハ・チャンレ
MF 7 和泉竜司
MF 17 倍井謙
MF 27 中山克広
MF 33 菊地泰智
FW 10 パトリック
監督
長谷川健太