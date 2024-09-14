[9.14 J1第30節](国立)

※19:00開始

主審:César Ramos Domínguez

<出場メンバー>

[FC東京]

先発

GK 41 野澤大志ブランドン

DF 3 森重真人

DF 30 岡哲平

DF 37 小泉慶

DF 44 エンリケ・トレヴィザン

MF 8 高宇洋

MF 10 東慶悟

MF 33 俵積田晃太

MF 39 仲川輝人

MF 71 荒木遼太郎

FW 9 ディエゴ・オリヴェイラ

控え

GK 13 波多野豪

DF 4 木本恭生

DF 5 長友佑都

DF 32 土肥幹太

MF 22 遠藤渓太

FW 14 山下敬大

FW 28 野澤零温

監督

ピーター・クラモフスキー

[名古屋グランパス]

先発

GK 1 ランゲラック

DF 2 野上結貴

DF 20 三國ケネディエブス

DF 24 河面旺成

MF 8 椎橋慧也

MF 14 森島司

MF 15 稲垣祥

MF 18 永井謙佑

MF 34 内田宅哉

MF 66 山中亮輔

FW 77 キャスパー・ユンカー

控え

GK 16 武田洋平

DF 3 ハ・チャンレ

MF 7 和泉竜司

MF 17 倍井謙

MF 27 中山克広

MF 33 菊地泰智

FW 10 パトリック

監督

長谷川健太