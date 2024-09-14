仙台vs藤枝 スタメン発表
[9.14 J2第31節](ユアスタ)
※18:00開始
主審:須谷雄三
<出場メンバー>
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 5 菅田真啓
DF 13 實藤友紀
DF 25 真瀬拓海
DF 32 奥山政幸
MF 6 松井蓮之
MF 8 松下佳貴
MF 11 郷家友太
MF 14 相良竜之介
FW 7 中島元彦
FW 98 エロン
控え
GK 29 松澤香輝
DF 22 小出悠太
MF 17 工藤蒼生
MF 24 名願斗哉
MF 27 オナイウ情滋
FW 9 中山仁斗
FW 28 菅原龍之助
監督
森山佳郎
[藤枝MYFC]
先発
GK 41 北村海チディ
DF 4 中川創
DF 16 山原康太郎
DF 22 久富良輔
MF 6 新井泰貴
MF 13 大曽根広汰
MF 23 梶川諒太
MF 36 世瀬啓人
MF 97 モヨマルコム強志
FW 9 矢村健
FW 70 千葉寛汰
控え
GK 35 内山圭
DF 3 鈴木翔太
DF 99 ウエンデル
MF 10 榎本啓吾
MF 19 シマブク・カズヨシ
MF 33 河上将平
FW 11 アンデルソン
監督
須藤大輔
※18:00開始
主審:須谷雄三
<出場メンバー>
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 5 菅田真啓
DF 13 實藤友紀
DF 25 真瀬拓海
DF 32 奥山政幸
MF 6 松井蓮之
MF 8 松下佳貴
MF 11 郷家友太
MF 14 相良竜之介
FW 7 中島元彦
FW 98 エロン
控え
GK 29 松澤香輝
DF 22 小出悠太
MF 17 工藤蒼生
MF 24 名願斗哉
MF 27 オナイウ情滋
FW 28 菅原龍之助
監督
森山佳郎
[藤枝MYFC]
先発
GK 41 北村海チディ
DF 4 中川創
DF 16 山原康太郎
DF 22 久富良輔
MF 6 新井泰貴
MF 13 大曽根広汰
MF 23 梶川諒太
MF 36 世瀬啓人
MF 97 モヨマルコム強志
FW 9 矢村健
FW 70 千葉寛汰
控え
GK 35 内山圭
DF 3 鈴木翔太
DF 99 ウエンデル
MF 10 榎本啓吾
MF 19 シマブク・カズヨシ
MF 33 河上将平
FW 11 アンデルソン
監督
須藤大輔