[9.14 J2第31節](ユアスタ)

※18:00開始

主審:須谷雄三

<出場メンバー>

[ベガルタ仙台]

先発

GK 33 林彰洋

DF 5 菅田真啓

DF 13 實藤友紀

DF 25 真瀬拓海

DF 32 奥山政幸

MF 6 松井蓮之

MF 8 松下佳貴

MF 11 郷家友太

MF 14 相良竜之介

FW 7 中島元彦

FW 98 エロン

控え

GK 29 松澤香輝

DF 22 小出悠太

MF 17 工藤蒼生

MF 24 名願斗哉

MF 27 オナイウ情滋

FW 9 中山仁斗

FW 28 菅原龍之助

監督

森山佳郎

[藤枝MYFC]

先発

GK 41 北村海チディ

DF 4 中川創

DF 16 山原康太郎

DF 22 久富良輔

MF 6 新井泰貴

MF 13 大曽根広汰

MF 23 梶川諒太

MF 36 世瀬啓人

MF 97 モヨマルコム強志

FW 9 矢村健

FW 70 千葉寛汰

控え

GK 35 内山圭

DF 3 鈴木翔太

DF 99 ウエンデル

MF 10 榎本啓吾

MF 19 シマブク・カズヨシ

MF 33 河上将平

FW 11 アンデルソン

監督

須藤大輔