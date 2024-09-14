¶¥±Ë¡¦Âç¶¶Íª°Í¤¬¸½Ìò°úÂà¡¡Åìµþ¸ÞÎØ¸Ä¿Í¥á¥É¥ì¡¼2´§
¡¡¶¥±Ë½÷»Ò¸Ä¿Í¥á¥É¥ì¡¼¤Ç2021Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ2´§¤ÎÂç¶¶Íª°Í¡Ê28¡Ë¡á¥¤¥È¥Þ¥óÅì¿Ê¡á¤¬14Æü¡¢º´²ì¸©SAGA¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥Ñ¡¼¥¯¿å±Ë¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¤ÎÀ®Ç¯½÷»Ò200¥á¡¼¥È¥ë¸Ä¿Í¥á¥É¥ì¡¼¤ò2°Ì¤Ç½ª¤¨¡¢¸½Ìò¤òÂà¤¤¤¿¡£ÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¿´¤ÎÄì¤«¤é³Ú¤·¤á¤Æ¡¢ºÇ¸å¤È¤·¤Æ¤¤¤¤¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê¶¥±Ë¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¢²ì¡¦ÁðÄÅÅì¹â¤«¤éÅìÍÎÂç¤Ë¿Ê¤ß¡¢Ê¿°æÇì¾»´ÆÆÄ¤Î²¼¤ÇÀ®Ä¹¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï17Ç¯¤Ë200¥á¡¼¥È¥ë¤Ç2°Ì¡¢19Ç¯¤Ë400¥á¡¼¥È¥ë¤Ç3°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Î½÷»ÒÁª¼ê¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ²Æµ¨¸ÞÎØ1Âç²ñ¤ÇÊ£¿ô¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£