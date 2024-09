ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、転がしても広げてもどこから見てもかわいい、ディズニーデザイン「ポーチ付き裏ボアブランケット」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ポーチ付き裏ボアブランケット」

© Disney

価格:3,990円(税込)

サイズ:【ブランケット】約100×70cm、【収納ポーチ】約29×27.5cm

品質:【ブランケット】表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%、【収納ポーチ】側地:ポリエステル100%、詰めもの:ポリエステル100%

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「ベイマックス」デザインのブランケット。

持ち運びしやすいコンパクトサイズなので、アウトドアやキャンプの相棒としても大活躍します!

ポーチ付きなのもうれしいポイント。

© Disney

ポーチは、劇中でもお馴染みの充電中の「ベイマックス」の姿☆

コロンとしたフォルムや、愛らしい表情に癒されます。

© Disney

ブランケットには、「ベイマックス」がドーンと大きくプリントされています。

ちょこんと座った「ベイマックス」が中心にデザインされ、周りはロゴの総柄、全体的にモノトーンカラーでまとめられているのもオシャレ◎

© Disney

ブランケットの肌に当たる面はボア素材でぬくぬくとしています。

© Disney

ブランケットを収納したポーチは、お部屋のアクセントとしても、ミニクッションとしても使えて、ソファーなどに出しっぱなしにしておいてもかわいい!

「ベイマックス」の2種類の表情が楽しめるのも魅力的。

転がしても広げてもどこから見ても可愛い、ディズニーデザイン「ポーチ付き裏ボアブランケット」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

