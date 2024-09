ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2024年9月から全国のゲームセンターなどに順次展開される「SNOOPY(スヌーピー)」グッズを紹介します!

セガプライズ「SNOOPY(スヌーピー)」グッズ

投入時期:2024年9月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2024年9月も、セガプライズから『PEANUTS』作品に登場する「スヌーピー」や仲間たちのグッズが続々ラインナップ!

カラフルな「スヌーピー」のぬいぐるみやマスコットが展開されます☆

SNOOPY(TM) ぬいぐるみ マーブルカラー

投入時期:2024年9月6日より順次

サイズ:全長約11×11×15cm

種類:全3種(ブラウン、グリーン、ピンク)

耳にマーブル模様の生地を使用した「スヌーピー」のぬいぐるみ。

耳の毛並みがふわふわ素材になっているのもポイントです。

インテリアにも溶け込む落ち着いたカラーリングで展開されます。

SNOOPY(TM) マスコット キラキラVer.

投入時期:2024年9月13日より順次

サイズ:全長約7×7×10cm

種類:全4種(ピンク、パープル、ブルー、イエロー)

キラキラした生地が華やかな「スヌーピー」のマスコット。

ピンク、パープル、ブルー、イエローの4色で展開されます。

一緒にお出かけすれば、キラキラ光って気分も上がりそう☆

SNOOPY(TM) スーパーラージぬいぐるみ もこふわ

投入時期:2024年9月20日より順次

サイズ:全長約34×27×44cm

種類:全1種(スヌーピー)

ふんわりしたとても柔らかい生地を使用した大きなサイズのぬいぐるみ。

座らせることができるので、好きな場所へ飾ることができます。

大きめサイズなので、抱き心地も抜群です。

SNOOPY(TM) グランデぬいぐるみ グレーVer.

投入時期:2024年9月20日より順次

サイズ:全長約32×73×30cm

種類:全1種(スヌーピー)

「スヌーピー」の大きなぬいぐるみがグレーカラーで登場。

シックなカラーと、うつ伏せポーズがかわいいデザインです。

お家でのリラックスタイムにも活躍してくれそう☆

いろんなカラーで展開されている「スヌーピー」のぬいぐるみやマスコット。

2024年9月から全国のゲームセンターなどに順次投入される、セガプライズ「SNOOPY(スヌーピー)」グッズの紹介でした☆

