サンリオの人気キャラがBABYエンジェルデザインでソフビになった「SANRIO CHARACTERS BABY FRIENDS」が2024年9月16日(月)に全国のスーパーや量販店のお菓子売場に登場する。ゆらゆら揺れるゆりかごが付属しており、ゆりかごからキャラを取り出すこともできる。「サンリオキャラクターズ」はハローキティやシナモロール、クロミなどのサンリオのキャラクターが、各作品の枠を越えて集合するカテゴリー。キャラクターグッズなどで使用されることが多い。

「フレンズ」シリーズはバンダイ キャンディ事業部が展開する食玩で、大人・子供両ターゲット向けのハイクオリティデザインソフビ。同社の別ライン「ポケモンキッズ」などの「キッズ」シリーズ(全高約5センチ)より一回り大きい約6センチ前後。また再現度を高めるため、高度なローテーション成形などが駆使されている。「オトナかわいいデザイン」がキャッチフレーズで、ファンシー系作品を中心にラインナップ。また、オリジナルの「てのりフレンズ」も好評を博している。「SANRIO CHARACTERS BABY FRIENDS」は、オトナかわいいデザインソフビ「フレンズシリーズ」のベイビーライン。ベイビーデザインの食玩オリジナル置き起こしのソフビに加えて、各キャラクターカラーのゆりかごがついている。ゆりかごに本体をのせてゆらゆら楽しむ他、取り外して遊ぶこともできる。ラインナップは、マイメロディ、クロミ、ハローキティ、シナモロール、ポムポムプリン、ポチャッコ、ハンギョドン、タキシードサムの全8種。箱の写真と表記で種類は選べる。各全長約6センチ。Z世代を中心に子供から大人まで人気の高いサンリオキャラクターの、かわいいオリジナルベイビーデザインフィギュアをあつめて癒されよう。(C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L648869