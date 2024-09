tripleS、日本選抜ユニット名が“tripleS ∞！”に決定…11月20日に日本デビューシングル「アンタイトル」をリリース

今年7月20日に、完全体のメンバー24人が参加する日本プレデビュー楽曲「###」を配信リリースしたtripleS。そんな彼女たちが、11月20日に日本デビューシングル「アンタイトル」をリリースすることが明らかとなった。「アンタイトル」は、未知の世界に飛び出す少女たちが孤独や不安を乗り越え成長していく姿を描いた歌詞で、青春の影の部分を表現した楽曲となっている。

「アンタイトル」に参加している日本選抜ユニットメンバーは、韓国マネジメントのMODHAUSによる指名とファン投票によって選抜された、ジウ、チェヨン、ユヨン、スミン、コトネ、マユ、シオン、チェウォンの8名で、本日「tripleS ∞!(トリプルエスハッチ)」というユニット名も解禁となった。CDは、通常盤に加え、フォトブックが付属の初回生産限定盤A、「アンタイトル」のMusic VideoとBehind the scenesを収録したBlu-rayが付属の初回生産限定盤B、メンバー別ジャケットのFC限定盤の全11形態となっている。全形態共通で、tripleS ∞!メンバーの”Double Class Objekt”1枚と、特典会抽選シリアルコードが付属、さらに初回生産限定盤A・Bには、ランダムで” Premier Class Objekt”がプラス1枚封入されるとのことで、是非チェックしてほしい。また、初の日本SHOWCASEの開催を記念して、24時間限定特典付きCDをSony Music Shopにて予約販売することが決定した。完全体のメンバー24人が参加したライブにちなんで、渋谷駅に掲載されたハッピーボードのデザインと同様の、24人のミニハッピーボードがここでしか手に入らない限定特典となっているので、こちらも是非チェックしてほしい。そして、11月26日に大阪、11月28日に東京にて、tripleS ∞!ファンコンサートの開催も決定した。

■リリース情報

tripleS ∞! Japan Debut Single「アンタイトル」

2024年11月20日(水)リリース

初回生産限定盤A、初回生産限定盤B、通常盤の予約はこちら

FC限定盤の予約はこちら

※FCに登録・ログインの上アクセスください



○初回生産限定盤A SECLー3166〜67 ¥1,900(税込)

CD+フォトブック+Objekt type-A(8種類のうちランダム1種)+特典会抽選シリアルコード付きチラシ

※さらにランダム特典として、Premier Class Objektがプラス1枚封入!



○初回生産限定盤B SECLー3168〜69 ¥2,300(税込)

CD+Blu-ray(アンタイトル -Music Video- / アンタイトル -Behind the scenes-)+Objekt type-A(8種類のうちランダム1種)+特典会抽選シリアルコード付きチラシ

※さらにランダム特典として、Premier Class Objektがプラス1枚封入!



○初回仕様通常盤 SECLー3170 ¥1,400(税込)

CD+Objekt type-B(8種類のうちランダム1種)+特典会抽選シリアルコード付きチラシ



○FC限定盤(メンバー別ジャケット) SEC8ー85〜92 ¥1,400(税込)

CD+Objekt type-C(8種類のうちランダム1種)+特典会抽選シリアルコード付きチラシ

※「tripleS JAPAN OFFICIAL FANCLUB WAV」に登録されている方のみ購入できます



【CD収録曲】(全形態共通)

01:アンタイトル

02:### -∞!ver-

03:###



■開催情報

「tripleS 1st Japan Fan-Concert (仮)」

○大阪公演

日時:11月26日 17:30開場 / 18:30開演

会場:Zepp Namba



○東京公演

日時:11月28日 17:30開場 / 18:30開演

会場:Zepp DiverCity TOKYO



ファンクラブ先行:2024年9月14(土)16:00〜2024年9月30日(月)23:59

一般発売:2024年11月16日(土)10:00〜



■関連リンク

tripleS日本公式サイト