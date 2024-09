◆多国籍ボーイズグループ・ARrCとは

【モデルプレス=2024/09/14】8月19日にデビューした7人組ボーイズグループ・ARrC(アーク)。デビューを記念したソロインタビュー連載Vol.1にはグローバルボーイズグループデビュープロジェクト「BOYS PLANET」に参加していた、グループのリーダー・ヒョンミン(HYUNMIN/19)が登場。ARrCは、韓国の7人組ガールズグループ・Billlie(ビリー)が所属するMYSTIC STORYから初のボーイズグループとしてデビュー。7人の多国籍なメンバーから構成される。チェ・ハン(CHOI HAN)はサバイバル番組「極限デビュー野生ドル」、ヒョンミンはグローバルボーイズグループデビュープロジェクト「BOYS PLANET」に出演していた経験もあるなどオーディション出身者が名を連ねている。

◆ヒョンミン、ロールモデルはNCTマーク

◆ヒョンミンの夢を叶える秘訣

◆ヒョンミン(HYUNMIN)プロフィール

― K-POPアイドルを目指したきっかけを教えてください。ヒョンミン:幼い頃から姉がK-POPが好きで、僕も自然とK-POPに接するようになったのですが、音楽をダンスで表現する先輩たちの姿がとても格好よく見えて、自然と歌手という夢を持つようになりました。― ロールモデルとなる方はいますか?ヒョンミン:僕はNCTのマーク(MARK)先輩です!ラップとダンスだけでなく、ステージに向かう態度やオーラ、表現の仕方など、吸収したいところしかない先輩だと思います。― グループの強みを教えてください。ヒョンミン:次世代ギャグアイドルARrCがデビューしました(笑)!!愉快なテンションでいつも明るいエネルギーをプレゼントするARrCの姿を見守ってください!― ご自身を一言で紹介するとしたら?アピールポイントを教えてください。ヒョンミン:ARrCの「Love&Peace」です!平和と愛を追求するARrCの心強いリーダー、ヒョンミンです!!― デビューという夢を叶えたヒョンミンさんが考える「夢を叶える秘訣」を教えてください。ヒョンミン:僕はいつチャンスが来ても逃さずに捕まえられるように、あらゆる方面で徹底的に準備をしておいてこそ夢を叶えることができると思います!チャンスは誰にでも必ず来るので!絶対に逃がしちゃいけません!― これから叶えたい夢はありますか?ヒョンミン:叶えたい夢は新人賞獲得、単独コンサート開催…など数え切れないほどありますが、ARrCの音楽で世界中の人にポジティブな影響力伝えることのできる歌手に成長したいです!そうなれるように一生懸命頑張ります!― 最後にモデルプレス読者の皆さんにメッセージお願いします。ヒョンミン:モデルプレス読者の皆さん!初めまして!ARrCのリーダーヒョンミンです!ARrCが8月19日に THE 1st EP「AR^C」をリリースして初めてこうして皆さんに挨拶をさせていただきます。これからもARrCならではの音楽、そしてかっこいいステージを通じて皆さんとの絆を深めていきたいです。「Always Remember the Real Connection!」です!(modelpress編集部)国籍:韓国生年月日:2005年4月11日ポジション:リーダー、メインラッパーグループ名は「Always Remember the real Connection」の略称で、メンバーそしてファンとの真のつながり(絆)を大切にし、音楽を通じて誠実な影響力を伝えれるアーティストに成長したいという意味と抱負が込められている。【Not Sponsored 記事】