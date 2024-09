これまでiPhoneの化粧箱には「Appleロゴのステッカー」が付属していましたが、iPhone 16シリーズではこれがなくなるとApple関連のニュースを取り扱う9to5Macが報じています。End of an era: iPhone 16 won't include stickers in the box - 9to5Machttps://9to5mac.com/2024/09/13/end-of-an-era-iphone-16-wont-include-stickers-in-the-box/

iPhoneの化粧箱の中にはiPhone本体や充電用のUSB-C to USB-Cケーブルと一緒に、Appleロゴのステッカーが付属していました。2023年9月に登場したiPhone 15の場合、以下のようなステッカーが付属しています。9to5MacがAppleの小売販売店舗であるApple Storeの従業員宛に送信されたメールを独自に入手しており、このメールには「iPhone 16シリーズの化粧箱にはAppleロゴのステッカーが同梱されていない」ことが記されていたそうです。ただし、AppleはAppleロゴのステッカーを引き続き作成しており、iPhone 16購入者のリクエストに応じて配布する模様。Apple StoreでiPhone 16を購入する場合、購入時にステッカーをリクエストすることができますが、それ以外の場合はステッカーをもらうことはできないようです。サードパーティーの販売店舗やモバイルキャリアパートナーは配布用のステッカーを持っておらず、ウェブサイトからiPhone 16を購入した場合もステッカーを入手することはできません。Appleは2030年までにカーボンニュートラルを目指す継続的な取り組みを進めており、その一環としてステッカーを付属しなくなった模様。なお、2024年にAppleはiPhone 16シリーズのパッケージが完全に繊維ベースであることを宣伝しており、2025年までにパッケージからすべてのプラスチックを排除するという目標に近づいています。なお、2024年2月(日本では6月)に発売されたApple Vision Proや、2024年5月に発売されたiPad ProおよびiPad Airにも、Appleロゴのステッカーは付属していませんでした。