アレック・ソス《Anna, Kentfield, California》〈I Know How Furiously Your Heart is Beating〉より 2017年 東京都写真美術館蔵 ©Alec Soth

東京都写真美術館は、国際的な写真家集団のマグナム・フォトの正会員であり、生まれ育ったアメリカ中西部などを題材とした作品を手掛けるアレック・ソス氏の写真展「アレック・ソス 部屋についての部屋」を10月10日(木)から開始する。

同展では、初期を代表するシリーズ〈Sleeping by the Mississippi〉から、今秋刊行予定の最新作〈Advice for Young Artists〉まで、約60点の作品を6つのセクションで展示。

30年に及ぶ同氏の歩みを振り返るだけでなく、「部屋」をテーマにこれまでの作品を編み直す、同館独自の試みになるという。

アレック・ソス《Two Towels》〈Niagara〉より 2004年 作家蔵 ©Alec Soth

アレック・ソス《Bil, Sandusky, Ohio》〈Songbook〉より 2012年 東京都写真美術館蔵 ©Alec Soth

アレック・ソス《Still LifeⅡ》〈Advice for Young Artists〉より 2024年 作家蔵 ©Alec Soth

アレック・ソス《Untitled 07》〈Dog Days, Bogotá〉より 2003年 東京都写真美術館蔵 ©Alec Soth

会場

東京都写真美術館

開催期間

2024年10月10日(木)~2025年1月19日(日)



開催時間

10時00分~18時00分(入館は閉館時間の30分前まで)

木曜日・金曜日は20時00分まで



休廊

月曜日

※月曜日が祝日の場合は開館し、翌平日休館

※年末年始(12月29日~1月1日)



入場料

一般:800円(団体640円)

学生:640円(団体510円)

中高生・65歳以上:400円(団体320円)



主催

公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都写真美術館



協賛

東京都写真美術館支援会員



アーティストトーク(定員190名)

2024年10月12日(土)14時00分~16時00分



ギャラリートーク

2024年10月18日(金)14時00分~

2024年12月6日(金)14時00分~(手話通訳付き)

2025年1月10日(金)14時00分~(手話通訳付き)

作者プロフィール

1969年アメリカ・ミネソタ州ミネアポリス生まれ。現在も同地を拠点に活動。これまでに、『Sleeping by the Mississippi』(Steidl、2004年)、『Niagara』(Steidl、2006年)、『Broken Manual』 (Steidl、2010年)、『Songbook』(MACK、2015年)、『I Know How Furiously Your Heart is Beating』(MACK、2019年)、『A Pound of Pictures』(MACK、2022年)など、数多くの作品集を出版。

「Alec Soth: The Space Between Us」(ジュ・ド・ポーム、パリ、2008年)、「From Here to There: Alec Soth's America」(ウォーカー・アート・センター、ミネソタ、2010年)、「Gathered Leaves: Photographs by Alec Soth」(メディア・スペース、ロンドン、2015年)など個展も多数。2022年には日本の美術館で初の個展「アレック・ソス Gathered Leaves」(神奈川県立近代美術館 葉山、神奈川)が開催された。2004年に国際的な写真家集団「マグナム・フォト」に参加し、2008年より正会員。2008年から出版や教育活動を行うレーベル「Little Brown Mushroom」を主宰している。