»³ÅÄ²Ö»Ò¡¢Â©»ÒÃ£¤¬¡È¤â¤ê¤â¤ê¡É¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤¿Í¼¿©¤ò¸ø³«¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤À¤±¤ÇÄ´Íý¤Ç¤¤ë¤Î¤¬³Ú¤Ç¤¤¤¤¤Í¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î»³ÅÄ²Ö»Ò¤¬13Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£Â©»ÒÃ£¤¬¡È¤â¤ê¤â¤ê¡É¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤¿Í¼¿©¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¹âµéÎÁÄâ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»³ÅÄ²Ö»Ò¤Î¤ªÊÛÅö
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢»³ÅÄ¤Ï¡Ö¼¡ÃË¤Î¿©¤Ù¤º·ù¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡Öº£Æü¤ÎÈÕ¤´¤Ï¤ó¤Ï¡Ø¥Ï¥ä¥·¥é¥¤¥¹¡Ù¡×¤ÈÍ¼¿©¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£¥Ï¥ä¥·¥é¥¤¥¹¤ÏÉ×¤¬ºî¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë»ä¤¬ºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡Ö¥«¥ì¡¼¤è¤ê»þÃ»¤ä¤·¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤À¤±¤ÇÄ´Íý¤Ç¤¤ë¤Î¤¬³Ú¤Ç¤¤¤¤¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö2¿Í¤È¤â ¤â¤ê¤â¤ê¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿©»öÃæ¤ÎÂ©»ÒÃ£¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¡£¡Ö¿©¤Ù¤º·ù¤¤¤Î¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à ÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤Ë¤Í¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¼¡ÃË¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¿ÍÀ¸Â»¤·¤Æ¤ë¤ï¤è¤Í¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÎÁÍý¾å¼ê¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡ÖÂô»³¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£