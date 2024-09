BABYMONSTER、熱気に包まれた神戸ファンミーティングのビハインド映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「夢を叶えたということを実感できる瞬間だった」

BABYMONSTERが7月に兵庫・神戸で開催したファンミーティングのビハインド映像「BABYMONSTER-SEE YOU THERE BEHIND in KOBE」を公開した。

わくわくする気持ちで空港に到着したBABYMONSTERは、多くのファンの見送りに笑みを浮かべながら飛行機に乗った。神戸に到着したメンバーはすぐに舞台準備に突入し、各自のファッションポイントを紹介して緊張をほぐした。

コンサートの現場は、BABYMONSTERを歓迎するMONSTIEZ(ファンダム名)の声援でいっぱいだった。神戸でのファンミーティングは当初予定されていた2回の公演がソールドアウト。追加公演も行われた。それだけにファンの歓声もいつにも増して熱く、これに感激したメンバーたちは、バックステージで即興リハーサルを行い、テンションを引き上げた。

公演の幕が上がると、これまで積み上げたライブの実力を惜しみなく発揮。ファンミーティングで初めて披露する「FOREVER」をはじめ、多彩なヒット曲のパフォーマンスで客席を圧倒した。

グローバルファンとの出会いを成功裏に終えたBABYMONSTERは、それぞれ胸がいっぱいになる感想を伝えた。

「初めてなので不器用だったが、楽しく楽しんでくれて幸せだった」「夢を叶えたということを実感できる瞬間だった」「これからもっと熱心に頑張る姿をお見せする」と、ファンに向けた愛情を表わした。

