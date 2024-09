MAMAMOO ファサ、2ndミニアルバム「O」ハイライトメドレーを公開

MAMAMOOのファサが帰ってくる。ファサは13日午後、公式SNSチャンネルを通じて2ndミニアルバム「O」のハイライトメドレーを公開した。公開された映像には、「O」の収録曲「Road」「HWASA」「EGO」「OK NEXT」「just want to have some fun」「O」まで、6曲のハイライトが盛り込まれた。ファサはロックメタルジャンル「Road」から、独創的な音楽性とスタイルを盛り込んだブルース「HWASA」、ディープハウスとR&Bが調和する「EGO」、ファサの夢幻的なボーカルが印象的なダンス曲「OK NEXT」、アコースティックなベースとずっしりとしたドラムが導いていくポップ「just want to have some fun」、R&Bソウルが感じられる「O」まで、多彩なジャンルの収録曲で限界のない音楽的能力を証明する予定だ。

まだ公開されていないタイトル曲「NA」に対する疑問が高まっている。「NA」は他人の視線にこだわらず、主体的な「私」を見せるアーティストの話者の魅力とアイデンティティがよく表れている曲で、中毒性の強いメロディーとファサ流のパフォーマンスが調和を成す。ファサが約1年ぶりに発表するアルバム「O」は、彼女が描く世界を盛り込んだアルバムだ。「O」の丸い見た目のように、世界を丸く柔軟に生きていこうとするファサのポジティブなエネルギーが収められた。PSY、ユ・ゴンヒョン、パク・ウサン、PENOMECO、アン・シネ、ソ・ジウム、ライアン・ジョンなど、有数の作家陣がアルバム制作に参加して完成度を高めた。ファサは収録曲「Road」の作曲、「just want to have some fun」の作詞、「OK NEXT」と「O」の作詞作曲に参加して、自分だけの色を濃く溶かした。ファサの2ndミニアルバム「O」は、9月19日午後6時にリリースされる。