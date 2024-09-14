14日、中京競馬場で行われた第26回阪神ジャンプステークス(3歳上・オープン・芝3330m)は、徐々にポジションを上げ、残り800mあたりで先頭に立って押し切った江田勇亮騎手騎乗の3番人気サペラヴィ(牡7、美浦・南田美知雄厩舎)が、2番人気テイエムタツマキ(牡6、栗東・武英智厩舎)に4馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは3分39秒0(良)。

さらに1.1/4馬身差の3着に1番人気ネビーイーム(牡6、栗東・佐々木晶三厩舎)が入った。

勝ったサペラヴィは、父ローズキングダム、母セミニョン、その父マンハッタンカフェという血統。前走の新潟ジャンプSでは8着に敗れていたが、ここで巻き返し重賞初制覇を果たした。鞍上の江田勇亮騎手は2014年の阪神スプリングジャンプ以来、10年ぶりの重賞勝利となった。

【勝ち馬プロフィール】

◆サペラヴィ(牡7)

騎手:江田勇亮

厩舎:美浦・南田美知雄

父:ローズキングダム

母:セミニョン

母の父:マンハッタンカフェ

馬主:伊達敏明

生産者:サンシャイン牧場

【全着順】

1着 サペラヴィ 3人気

2着 テイエムタツマキ 2人気

3着 ネビーイーム 1人気

4着 ファルヴォーレ 9人気

5着 レディステディゴー 7人気

6着 メイショウハチク 10人気

7着 ケンアンビシャス 6人気

8着 オメガリッチマン 4人気

9着 ザメイダン 5人気

10着 プラチナドリーム 8人気

11着 ジャディード 12人気

競走中止 コルドゥーン 11人気