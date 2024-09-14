3番人気サペラヴィが勝利(c)netkeiba

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　14日、中京競馬場で行われた第26回阪神ジャンプステークス(3歳上・オープン・芝3330m)は、徐々にポジションを上げ、残り800mあたりで先頭に立って押し切った江田勇亮騎手騎乗の3番人気サペラヴィ(牡7、美浦・南田美知雄厩舎)が、2番人気テイエムタツマキ(牡6、栗東・武英智厩舎)に4馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは3分39秒0(良)。

　さらに1.1/4馬身差の3着に1番人気ネビーイーム(牡6、栗東・佐々木晶三厩舎)が入った。

　勝ったサペラヴィは、父ローズキングダム、母セミニョン、その父マンハッタンカフェという血統。前走の新潟ジャンプSでは8着に敗れていたが、ここで巻き返し重賞初制覇を果たした。鞍上の江田勇亮騎手は2014年の阪神スプリングジャンプ以来、10年ぶりの重賞勝利となった。

【勝ち馬プロフィール】
◆サペラヴィ(牡7)
騎手:江田勇亮
厩舎:美浦・南田美知雄
父:ローズキングダム
母:セミニョン
母の父:マンハッタンカフェ
馬主:伊達敏明
生産者:サンシャイン牧場

【全着順】
1着　サペラヴィ　3人気
2着　テイエムタツマキ　2人気
3着　ネビーイーム　1人気
4着　ファルヴォーレ　9人気
5着　レディステディゴー　7人気
6着　メイショウハチク　10人気
7着　ケンアンビシャス　6人気
8着　オメガリッチマン　4人気
9着　ザメイダン　5人気
10着　プラチナドリーム　8人気
11着　ジャディード　12人気
競走中止　コルドゥーン　11人気