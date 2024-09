ジョルジオ アルマーニ ブティックが表参道にオープン。日本初上陸となるアルマーニ / カフェを併設

ジョルジオ アルマーニ ジャパンは、東京・表参道に、ジョルジオ アルマーニ ブティック、およびアルマーニ / カフェをオープンしました。外観 ファサード/Courtesy of GIORGIO ARMANI訪れるゲストを迎えるのは、日本の提灯から着想を得てデザインされたファサード。提灯の骨組み竹細工を想起させる水平格子が、繊細で透明感のある印象を与え、建物の輪郭を際立たせます。また、美しく輝く円は、堂々たる力強さを兼ね備えた太陽を連想させます。デザイナー ジョルジオ・アルマーニは、日本文化を再解釈し伝統と革新を融合させ、日本の美意識への賛美をデザインで表現しました。

1F メンズフロア/Courtesy of GIORGIO ARMANIアルマーニらしいミニマルな美学を追求した本ブティックは、ベージュゴールドを基調とし、ブルー、グリーン、ゴールドカラーをアクセントカラーに用いた洗練された空間です。真珠のような光沢を放つ壁面はゴールドカラーで縁取りされ、それぞれの部屋はまるでギャラリーのような格調高い雰囲気を醸し出しています。また、ドラマティックな光を放つ円形の照明は、ファサードの円形デザインと呼応し、ブティック全体に統一感をもたらしています。1F メンズフロア/Courtesy of GIORGIO ARMANI店内には、アルマーニ / カーザの洗練された世界が広がります。アイコニックなランプ「Miya」が放つ温かな光に導かれるように、広々とした空間に悠然と佇むアームチェア「Barbican」やテーブル「Eliseo」がブティックに格別のエレガンスをもたらします。また、壁を彩る上質なシカムア材の美しい光沢は、空間に深みと調和を与え、温もりを生み出します。1F メンズフロア/Courtesy of GIORGIO ARMANI1 階にはメンズウエアやレザーグッズ、アイウエアコレクションが、2階にはイブニングドレスを含むウィメンズウエアやアクセサリー、ファインジュエリー、香水、時計などアルマーニを代表するエレガントな製品を取りそろえています。また、表参道店限定品としてメンズ全31型、ウィメンズ全13型、そして愛犬と一緒におしゃれを楽しめるドッグアイテム全9型の厳選されたアイテムが登場します。2F ウィメンズフロア/Courtesy of GIORGIO ARMANI2 階には、アルマーニが誇る最高峰のオーダーサービス「メイド トゥ メジャー」が体験できるエリアや、周りを気にせずゆったりとお買い物を楽しめる個室も用意されます。2F 個室/Courtesy of GIORGIO ARMANIブティック1階には日本初上陸となるアルマーニ / カフェを併設。34席を有する店内には、バーカウンターに置かれたアルマーニ / カーザのアイコニックなランプをはじめ落ち着いたインテリアが配されています。1930 年代の雰囲気を再現した空間1930 年代のデザインにインスパイアされた店内は、滑らかな曲線と自然素材が特徴。光沢のあるペールグリーンの壁面は、ゴールドの縁取りを施したダークグリーンの大理石調床タイルと見事に調和し、温かみのあるモダンな空間に仕上がっています。1F カフェ店内/Courtesy of GIORGIO ARMANIカフェメニューには、食材の個性を引き立たせるクリエイティビティ溢れる洗練された料理がそろい、イタリアを代表するパスタやティラミスはもちろんのこと、人気のアフタヌーンティーや、表参道店でしか食べられない旬の食材を使った月替わりの季節のパフェも登場します。「シャインマスカットと巨峰のパフェ」3,200円(税込、サービス料別)※9月30日まで提供Courtesy of GIORGIO ARMANI【店舗情報】ジョルジオ アルマーニ 表参道店住所:東京都港区北青山3-6-1 オーク表参道1F-2F電話番号:03-6850-1071営業時間:11:00―20:00 *不定休面積:450平方メートル取扱製品:メンズ・ウィメンズウエア、レザーグッズ、シューズ、サングラス、時計、フレグランス、ドレス、アクセサリー、ファインジュエリーなどアルマーニ / カフェ 表参道店住所:東京都港区北青山3-6-1 オーク表参道1F電話番号:03-5778-1637営業時間:11:00―20:00(L.O. 19:00)*不定休ジョルジオ アルマーニ1975 年にミラノで誕生したブランド。デザイナーはジョルジオ・アルマーニ。ソフト仕立てのアンコンストラクテッド・ジャケットという画期的なジャケットを発表したことでファッション界に革命を起こし、以来、虚飾を排した本質的なスタイル、エレガントかつモダンで洗練されたデザインを提案し続けています。現在、ジョルジオ アルマーニのスーツやドレスは世界中のセレブリティに着用されておりレッドカーペットなどの場にも多く登場しています。お問い合わせ:ジョルジオ アルマーニ ジャパン03-6274-7070