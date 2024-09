少女時代・テヨン、英歌手サム・スミスとのコラボ秘話を語る！「とても光栄で幸せだった」

少女時代・テヨンが、イギリスの歌手サム・スミスとコラボした感想を明かした。

【写真】テヨン、胸元のタトゥー

9月12日、テヨンの公式YouTubeチャンネルに自主コンテンツ「TAENG-Forest」の第7話が公開された。

動画では、テヨンがサム・スミスのデビュー10周年アルバムに参加することになったビハインドストーリーを語った。

(画像=「TAENG-Forest」キャプチャ)

テヨンは「本当にありがたいことにサム・スミスから連絡があった。私の曲ではなく、すでにリリースした曲に私が一緒に参加するので、慎重に作業した」とコラボの経緯を明かした。

続けて、「自慢したい気持ちで臨んだ。とても光栄で幸せだった。ファンに喜んでもらいたいと思った」とコラボした感想を伝えた。

テヨンは去る8月29日、サム・スミスがデビュー10周年を迎えてリリースしたデラックスアルバム「In The Lonely Hour(10th Anniversary Edition/Deluxe)」の収録曲『I'm Not The Only One』リミックスバージョンに参加した。韓国語の歌詞が含まれた新バージョンで話題を集めた。

コラボ曲リリース後には、テヨンYouTubeチャンネルに「Glad that we were able to work together!」というタイトルのサム・スミスとテヨンの映像を公開した。

(画像=「Glad that we were able to work together!」キャプチャ)

サム・スミスは「『I'm Not The Only One 』をあなたの声で新しく歌ってくれてとても感謝している。あなたの声が込められた韓国語バージョンを聞いた時、感動が込み上げてきた」とし、「10周年アルバムに参加してくれてありがとう。会えたらビッグハグをしてあげたい」と、テヨンへの感謝の気持ちを語った。

これに対して、テヨンも映像を通じて「とてもファンなので一緒に作業できて嬉しい。先に提案してくれて光栄に思う。ファンの皆も気に入ってくれているようで嬉しい」と、サム・スミスとのコラボを振り返った。

なお、テヨンとサム・スミスがコラボした『I'm Not The Only One (feat. TAEYEON)』は去る8月29日にリリースされ、大きな反響を呼んだ。

◇テヨン プロフィール

1989年3月9日生まれ。韓国・チョンジュ市出身。2007年に少女時代のメンバーとしてデビューした。優れた歌唱力と色白で上品な顔立ち、優しい性格などが評価され、グループ内で高い人気を誇る。2015年に待望のソロデビューを果たしてからは「信じて聴く」という枕詞が付くようになった。2019年には映画『アナと雪の女王2』の公式カバーアーティストに抜擢。劇中のメイン楽曲『Into the Unknown』を歌った。