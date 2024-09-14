¥³¥áÉÔÂ¤ÇµÕÉ÷¤â¡Ä¿Íµ¤¤ª¤Ë¤®¤êÅ¹¤Ï6»þ´Ö¹ÔÎó¡¡À¤³¦Åª¥Ö¡¼¥à¤Ç1Æü1500¸Ä¡¡ÎÞ¤¹¤ëµÒ¤â
¡¡À¤³¦Åª¤Ê¤ª¤Ë¤®¤ê¥Ö¡¼¥à¤ò¸£°ú¡Ê¤±¤ó¤¤¤ó¡Ë¤¹¤ë¤ª¤Ë¤®¤êÀìÌçÅ¹¡Ö¤Ü¤ó¤´¡×¡£ºÇÂç6»þ´ÖÂÔ¤Á¤Î¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¿Íµ¤Å¹¤Ë¤â¥³¥áÉÔÂ¤Î±Æ¤¬Ç¦¤Ó´ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú²èÁü¡Û¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÀ°¤¨¤¿¡È°®¤é¤Ê¤¤¡É¤ª¤Ë¤®¤ê¡¡ÇÈÍðËü¾æ¤ÎÌ¾Êª½÷¾¡Ä¾Ð´éÀä¤ä¤º
¢£6»þ´Ö¹ÔÎó¤Î¤ª¤Ë¤®¤êÅ¹ 1Æü1500¸Ä¤â
¡¡¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¿æ¤¤¤¿¥³¥á¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥È¥í¥Ã¥È¥í¤ÎÍñ²«¤ÈÆù¤½¤Ü¤í¤¬¡£¿©¤Ù¤¿¿Í¤ò¤È¤ê¤³¤Ë¤¹¤ë¡¢ÀìÌçÅ¹¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡Åìµþ¡¦ÂçÄÍ¤Ë¤¢¤ëÁÏ¶È64Ç¯¤Î¤ª¤Ë¤®¤êÅ¹¡Ö¤Ü¤ó¤´¡×¡£ÂÔ¤Á»þ´Ö¤¬6»þ´Ö¤ËµÚ¤ÖÆü¤¬¤¢¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤Å¹¤Ç¤¹¡£ºë¶Ì¸©¤«¤éÍè¤¿¿Í¡Ê50Âå¡Ë
¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Þ¤¤¡£¤ä¤Ð¤¤¡£1»þ´ÖÈ¾¤¯¤é¤¤ÂÔ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Íè¤¿¤«¤¤¤¬¤¢¤ë¡×ÀéÍÕ¸©¤«¤éÍè¤¿¿Í¡Ê20Âå¡Ë
¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç¿©¤Ù¤¿¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ç°ìÈÖ¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡µÒ¤Ï¸©³°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³¤³°¤«¤é¤â¡Ä¡£
¡ÖYouTube¤ÇÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1»þ´ÖÈ¾ÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¤è¡£ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª¡×
¡¡¤Ü¤ó¤´¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡È°®¤é¤Ê¤¤¡É¤³¤È¡£¿·³ã¸©´äÁ¥»º¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÂçÎ³¤Î¥³¥á¤ò¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¶õµ¤¤ò´Þ¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤È·Á¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ª¤Ë¤®¤ê¤Î¶ñºà¤ÏÁ´Éô¤Ç57¼ïÎà¡£¤Ê¤«¤Ç¤â°ìÈÖ¿Íµ¤¤Ï¡¢¸÷¤êµ±¤¯¤¹¤¸¤³¤ÈÆù¸ü¤Î¥µ¥±¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È»È¤Ã¤¿¡Ö¤¹¤¸¤³¡¦¤µ¤±¡×¤Ç¤¹¡£º´Æ£¤Á¤Ò¤í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡Ö¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¤³¤Ü¤ì¤½¤¦¤Ê¤Û¤É¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤Êø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡×½÷¾¡¦±¦¶áÍ³Èþ»Ò¤µ¤ó¡Ê72¡Ë
¡Ö¤³¤Ü¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¡Ê¿©¤ÙÊý¤Î¡Ë·Á¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡¿©¥ê¥Ý¤ÎÍÍ»Ò¤òÍ¥¤·¤¤¾Ð´é¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ü¤ó¤´¤Î½÷¾¡¦±¦¶á¤µ¤ó¡£
¡¡¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò°®¤êÂ³¤±¤Æ¡¢¤ª¤è¤½40Ç¯¡£¤½¤Î¿ÍÀ¸¤Ï½çÉ÷ËþÈÁ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¢£ÇÈßÑËü¾æ¡¦Ì¾Êª½÷¾ ¼Ú¶â1600Ëü±ß
¡¡¿·³ã¸©¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢19ºÐ¤Î»þ¤Ë¾åµþ¤·¤¿±¦¶á¤µ¤ó¡£¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Åö»þ¡¢¤Ü¤ó¤´¤ÎÅ¹Ä¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿É×¤ÎÍ¤¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£±¦¶á¤µ¤ó
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤È¡¢ÄÌ¤¤µÍ¤á¤Æ¤¿¤é¥Ê¥ó¥Ñ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ºÐ¤Îº¹27ºÐ¤Î2¿Í¤Ï¤ä¤¬¤Æ¼æ¤«¤ì¹ç¤¤¡¢·ëº§¡£±¦¶á¤µ¤ó¤âÉ×¤Î¤ª¤Ë¤®¤êºî¤ê¤ò¼êÅÁ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤µ¤Ê¤«¤ËÆÍÇ¡É×¤¬ÉÂ¤ËÅÝ¤ì¡¢Åö»þ50ºÐ¤Î±¦¶á¤µ¤ó¤ÏÅ¹¤ò°ì¿Í¤ÇÀÚ¤êÀ¹¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£Åö»þ¤Î¾õ¶·¤Ï¡Ä¡£±¦¶á¤µ¤ó
¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¾ïÏ¢¤À¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ó¤¿¤¬°®¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¤Ã¤Æ¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¤ÅÜ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¡£¡Ø²¶¤¬Âå¤ï¤ê¤Ë°®¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡Ù¤È¤«¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î´é¤¬ÉÝ¤¤¤«¤é¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë·ÐÍý¤Î¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢¾×·â¤Î»ö¼Â¤¬È¯³Ð¡£±¦¶á¤µ¤ó
¡Ö¼ç¿Í¤Î¸Ä¿Í¤Î¼Ú¶â¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ê¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡Ë²ñ¼Ò¤Î¼Ú¶â¤¬1000Ëü±ß¡×
¡Ö¡ÊQ.¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¤¤¤¦¤È¡©¡Ë1500Ëü±ß¤«¤é1600Ëü±ß¡£¤Ç¡¢Æþ±¡Èñ¤â¤«¤«¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤â¤¦É¬»à¤ËÆ¯¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Ä«¤«¤éÈÕ¤Þ¤Ç¤Ò¤¿¤¹¤é¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò°®¤ê¡¢Æ¯¤Â³¤±¤ëÀ¸³è¡£±¦¶á¤µ¤ó
¡ÖºÂ¤ë¤Î¤Ï¡ÊÄÌ¶Ð¤Î¡Ë¼«Å¾¼Ö¤Î¥µ¥É¥ë°Ê³°¡¢»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡£¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤ê¤Ê¤¬¤éµã¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¿²¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÅÝ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¿¤Î¤ÇËÜÅö¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡4Ç¯¤«¤±¤Æ¼Ú¶â¤ÏÌµ»ö¤Ë´°ºÑ¡£¤½¤Î¸å¡¢±¦¶á¤µ¤ó¤¬´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤ëÄ¾Á°¤ËÉ×¤ÎÍ¤¤µ¤ó¤ÏË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¢£¤¬¤óËö´ü¤ÎµÒ¤¬ÀÚË¾¡ÖºÇ´ü¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¡×
¡¡¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤º¡¢¸µµ¤¤ËÅ¹¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤ë±¦¶á¤µ¤ó¡£10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ËµÒ¤«¤é¤«¤±¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£±¦¶á¤µ¤ó
¡ÖÇ¯ÇÛ¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¡Ø¼Â¤Ï¤Í¡¢¤¦¤Á¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¤¬¤ó¤ÎËö´ü¤Ç²¿¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¡ÊºÇ´ü¤Ë¡Ë¤Ü¤ó¤´¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÇã¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¤½¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢»ä¤Ï¤³¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê²°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¡×
¡¡¤½¤³¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËµÒ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±¦¶á¤µ¤ó
¡Ö¤¤ç¤¦¤â¸µµ¤¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×³«Å¹2»þ´ÖÁ°¤«¤éÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿É×ÉØ
¡ÖÎä¤¿¤¤¤ªÃã¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª¿´¸¯¤¤¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¿©¤Ù¤ëÁ°¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¢£¿·ÊÆ¤¬¹âÆ ¥³¥áÉÔÂ¤¬Ä¾·â
¡¡Â¿¤¤Æü¤Ï°ìÆü1500¸Ä¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤¬Çä¤ì¤ë¡Ö¤Ü¤ó¤´¡×¡£º£¡¢Æ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÈÎáÏÂ¤Î¥³¥áÁûÆ°¡É¤Î±Æ¶Á¤Ç¤¹¡£¹¬¤¤¡¢Ä¹¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤Î¤¢¤ëÇÀ¶¨¤Ê¤É¤«¤é¥³¥á¤ò°ÂÄê¤·¤Æ¶¡µë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÉÔÂ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡£±¦¶á¤µ¤ó
¡Ö¡Ê»ÅÆþ¤ìÃÍ¤Ï¡ËµîÇ¯¤Î¤Þ¤Þ¡¢¸½¹Ô¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¿·ÊÆ¤¬½Ð¤¿¤é¤«¤Ê¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤Î¤ê¤ä¶ñºà¤â¸®ÊÂ¤ßÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¡¢Íø±×¤ò°µÇ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â²Á³Ê¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£±¦¶á¤µ¤ó
¡Ö¤â¤Î¤ÎÃÍÃÊ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤«¤é¤Ã¤Æ¡Ê²Á³Ê¤ò¡Ë¤¢¤²¤Þ¤¹¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤â¤Î¤¬1¤Ä¾å¤¬¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤¸¤ã¡¢»ä¤¬°ìÆü¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤ªµÒÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¢£ÍýÁÛ¤Ï¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê ²û¤«¤·¤µ¤ÇÎÞ¤â
¡¡Å¹Æâ¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀÊ¤Î¤ß¡£¤³¤ì¤âµÒ¤È¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦°Ù¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£±¦¶á¤µ¤ó
¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤óÎÉ¤¤´é¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¡£ÂÔ¤Ã¤ÆÄº¤¤¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ»ä¤¿¤Á¤¬¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ÎÊ¬¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¡×
¡¡±¦¶á¤µ¤ó¤Ï¡¢Ì£¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ü¤ó¤´¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤³¤¦¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£±¦¶á¤µ¤ó
¡Ö¤¤¤¤¤ª¤Ë¤®¤ê¤òºî¤Ã¤Æ¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢Êì¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£±¿Æ°²ñ¤Î»þ¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤Ë¤®¤ê¡¢±óÂ¤Î»þ¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤Ë¤®¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¡Ê¤ß¤ó¤Ê¡ËÆ¬¤«¤éÎ¥¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤³¤ËÍè¤¿¤é»×¤¤½Ð¤»¤ë¡×
¡¡µÒ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢°ì¸ý¿©¤Ù¤Æ²û¤«¤·¤µ¤Î¤¢¤Þ¤êÎÞ¤·¤¿¿Í¤â¡Ä¡£±¦¶á¤µ¤ó
¡Ö¤¦¤Á¤Ï¤ª¤Ë¤®¤ê¤ÏÇä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤³¤³¡Ê¿´¡Ë¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë»Å»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤ª¤Ë¤®¤ê¤¬À¤³¦Åª¤Ê¥Ö¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¡¢±¦¶á¤µ¤ó¤Î¸µ¤Ë¤Ï¡¢¾Íè³¤³°¤ÇÅ¹¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¿Í¤¬½¤¶È¤·¤Ë¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ü¤ó¤´¤Ç½¤¶ÈÃæ»³¸ýÂçÅÐ¤µ¤ó¡Ê34¡Ë
¡Ö5Ç¯´ÖÃæ¹ñ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¤¤¤Ä¤«¤Ï¡ËÃæ¹ñ¤ÇÅ¹¤ò³«¤¤¿¤¤¡£°ìÈÖÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë½ê¤Ï¤É¤³¤À¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¡È¤Ü¤ó¤´¡É¤«¤Ê¤È¡£ÆüËÜ°ì¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡×
¡¡À¤³¦¤Ë¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡Ö¤Ü¤ó¤´¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¡×¡£
¡¡±¦¶á¤µ¤ó¤¬¸åÇÚ¤¿¤Á¤ËºÇ¤âÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£±¦¶á¤µ¤ó
¡Ö¤½¤ì¤¾¤ìÁ´°÷ÊÌ¡¢°®¤êÊý¤âÊÌ¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤È»×¤¦¡£¿´¡¢¤¢¤êÊý¡¢À¸¤Êý¡¢»Å»ö¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ï¤¤Á¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ»½Ñ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤ª¤Ë¤®¤ê¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ã¤Æ¡£¤³¤³¡ÊÁÛ¤¤¡Ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡Ê¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×2024Ç¯9·î14ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë